Pokemon Go: Termine für weitere legendäre Pokemon bekannt gegeben

Legendäre Pokemon – wann könnt ihr wen fangen?

Seit Samstag sind Pokemon Go Fans weltweit auf der Jagd nach Arktos und Lugia. Nun hat Niantic bekannt gegeben wann weitere legendäre Pokemon folgen sollen. In Kürze gibt es dann in den Raid-Kämpfen Lavados und Zapdos zu bekämpfen und fangen. Allerdings hat das alles auch einen Haken, denn alle legendären Vogel-Pokemon sind nur für eine begrenzte Zeit verfügbar. Wie es sich mit Lugia verhält, ist noch unklar.

Nach Informationen von Niantic taucht Arktos nur noch bis zum 31. Juli in Raid Kämpfen auf. Anschließend erscheint stattdessen der Feuervogel Lavados. Dieser lässt sich bis zum 7. August in Pokemon Go fangen. Und, wer hätte es gedacht, an diesem Tag wird dann Zapdos das Spiel bis zum 14. August betreten. Hier noch einmal die Termine in der Übersicht:

Legendäre Vogel-Pokemon – die Termine

Arktos – 22. Juli 2017 bis 31. Juli 2017

Lavados – 31. Juli 2017 bis 7. August 2017

Zapdos – 7. August 2017 bis 14. August 2017

Es bleibt also maximal eine Woche pro legendärer Vogel, um sich ein Exemplar zu fangen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht bekannt, ob Arktos, Lavados und Zapdos zu einem späteren Zeitpunkt erneut im Spiel verfügbar sein werden. Zur Sicherheit solltet ihr die Gelegenheit nutzen und euch in die legendären Raids stürzen.