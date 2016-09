PokÃ©mon Go: Ãœber 70 Klagen bei der amerikanischen FTC

72 Beschwerden wurden bis zum 13. September beim FTC (Federal Trade Commission, „Bundeshandelskommission“) eingereicht und sie alle drehen sich um ein Spiel: Pokémon Go.

Die Gründe für die Klagen variieren natürlich und wer die News über Pokémon Go einigermaßen im Blick hatte, hat sicherlich auch die ein oder andere Auseinandersetzung miterlebt. So zog erst Ende August ein Paar aus Detroit vor Gericht, da es sich in seinem eigenen Haus nicht mehr sicher fühlte. In dieser Sammlung ist die größte Zahl der Kläger allerdings gar nicht passiv betroffenen, sondern gehört zur mehr oder minder aktiven Spielerschaft. Inhalt der meisten Beschwerden sind nämlich die in-game Käufe.

Klagen häuften sich nach den Updates

Die Geldklagen häuften sich vor allem, nachdem Niantic ein bestimmtes Update am Spiel vornahm. Damals ging es um die Eindämmung von Cheatern und Bots. Zu diesem Zweck hatten die Entwickler nämlich auch Apps von Drittanbietern gesperrt und Nutzer solcher Programm wurden ebenfalls prompt mit einem Ban versehen. Ob diese Nutzer bereits einen Haufen Geld in das Free2Play gesteckt hatten, war dabei dann ziemlich egal. Einer von ihnen hatte an die 450$ investiert und zeigte sich entsprechend empört.

„Mein Account wurde mir ohne irgendeine Vorwarnung seitens Niantic gesperrt. Ich habe sie per Email kontaktiert und auch einen Antrag auf Aufhebung meiner Sperre gestellt“, so der betroffene Spieler. „Ich möchte entweder all mein Geld, das ich für dieses Spiel ausgegeben habe, zurückerstattet bekommen oder meinen Account, damit ich weiterspielen kann.“

Pokémon Go auf Privatgrundstücken

Wie auch das oben erwähnte Paar aus Detroit beschweren sich weitere Leute über die Platzierung von PokéStops oder Arenen in ihrer unmittelbaren Umgebung. Aber wie vielen von euch vielleicht bekannt ist, betrifft das nicht nur Privatpersonen sondern auch Einrichtungen, wie etwa Krankenhäuser.

„[…] Pokémon Go-Spieler kommen in die Flure und wollen in privaten Bereichen Fotos machen und Punkte sammeln. […] Wir bitten darum, dass Nintendo Krankenhäuser und Klinikin NICHT als Orte listet, an denen Pokémon auftauchen.“

Das sind aber nur einige der beanstandeten Punkte. Bei Polygon haben die Mannen noch einiges an Dokumenten hochgeladen, wenn ihr da auch einen Blick drauf werfen wollt. Darunter sind auch Antworten des FTC. Findet ihr Klagen in dieser Richtung berechtigt oder haltet ihr es eher für lächerlich? Schreibt eure Meinung gerne mal in die Kommentare.

(Quelle: polygon)