Pokémon Go: Wesentlich höherer Traffic als erwartet

Den Erfolg von Pokémon Go kann man wohl besten Gewissens als eine Art Sommermärchen bezeichnen. Einen Rekord nach dem anderen hat die App bis heute gebrochen und sicherte sich so den ersten Platz in der Mobile-Branche. Auch wenn mittlerweile wesentlich weniger Leute aktiv spielen, hat das Entwickler-Team aus dem Hause Niantic mit seinem Hit die Nase vorn. Aber wie es aussieht, hatten sogar sie selbst nicht mit diesem Boom gerechnet.

Ein unerwarteter Boom – sogar für Niantic

Diejenigen unter euch, die von Anfang an dabei waren, erinnern sich vielleicht noch an den sehr ruckeligen Start der App. Serverausfälle waren an der Tagesordnung. Und das hatte scheinbar ganz einfach den Grund, dass die Macher von Pokémon Go sich deutlich verschätzt hatten. Wie sehr sich das Team hinter Pokémon Go in Bezug auf den Traffic verrechnet hatte, sieht man wohl überdeutlich in dieser Grafik von Google Cloud.

Da ist Niantic bei seiner Rechnung nun wirklich zu bescheiden vorgegangen. Der Traffic betrug letzten Endes das 10-fache ihres Worst-Case-Scenarios, lag also beim 50-fachen dessen, worauf die Truppe sich eingestellt hatte. Dabei war der Ansturm nicht einmal weltweit, da die App erst nach und nach in den verschiedenen Ländern zur Verfügung gestellt wurde. Aber schon nach knapp 15 Minuten nach dem Launch in Australien und Neuseeland lag der Traffic weit über dem, womit man gerechnet hatte.

Scheinbar hat dieser holprige Start dem Ganzen aber keinen Abbruch getan. Vor allem in Ländern wie Japan, in denen der Launch erst wesentlich später kam, waren die Server dann aber recht stabil und auf den Ansturm vorbereitet.

Was haltet ihr von der Sache? Findet ihr es auch irgendwie merkwürdig, dass man bei einem so großen und populären Franchise die Latte so weit unten ansetzt? Lasst mal eure Meinung in den Kommentaren hören!