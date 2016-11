Pokémon GO: Wie könnt ihr Ditto fangen?*Update*

*Update*

Ab heute habt ihr nun endlich die Chance Ditto zu fangen. Und das ist diesmal nicht nur ein Gerücht sondern wurde nun endlich offiziell bekannt gegeben.

Hier gibt die offiziellen Angaben:

Trainer in Pokémon GO haben jetzt die Gelegenheit, Ditto zu fangen. Ditto ist ein Pokémon mit einer merkwürdig formlosen Gestalt und der Fähigkeit, Aussehen und Fähigkeiten anderer Pokémon nachzuahmen. Das bedeutet, dass jedes während dieser Zeit gefangene Pokémon eigentlich Ditto sein könnte, welches seine wahre Gestalt erst offenbart, nachdem es gefangen wurde. Wenn Ditto in einer Arena trainiert oder kämpft, nimmt es außerdem das Aussehen, den Typ bzw. die Typen und die Attacken des ersten Pokémon an, das es sieht, und behält diese, bis die Arenakämpfe vorbei sind

Somit geht das große Rätselraten von vorne los, denn jede Pokémon was ihr gerade fangt, könnte ein Ditto sein. Heißt im Klartext ab ins Spiel und fleißig neue Pokémon fangen und hoffen, dass ihr mit ordentlich Trainerglück gesegnet seid. Um euch zu zeigen das er wirklich möglich ist hier noch ein Screenshot wie es aussieht wenn ihr ein Ditto gefangen habt.

*Ursprüngliche Meldung zu Ditto*

Noch wurden keine legendären Pokémon in Pokémon Go implementiert, doch auch Ditto wurde bislang nicht gefunden. Einige Fragen kommen nun in der Community auf; nachdem das Evoli Easter-Egg bestätigt wurde, machen sich die User Gedanken zu Ditto, da die Verantwortlichen verkünden ließen, dass sich noch weitere versteckte Features in der Augmented-Reality-App verstecken.

Easter-Egg Alarm

Nachdem die Spieler ausreichend mit Aquana, Flamara und Blitza versorgt wurden, machen sich die Trainer nun auf, um nach dem kleinen violetten Kaugummi zu suchen. Dieses Unterfangen scheint sich als schwierig herauszustellen, da Ditto ein Formwandler ist und die Gestalt von einfach jedem Pokémon annehmen kann. Jetzt haben einige Reddit User die Idee, dass sich der kleine Fratz bereits im Spiel befindet, allerdings nur in der Form eines anderen Taschenmonsters auftaucht. Doch wie könnt ihr den Racker aufdecken?

Aus ungelegten Eiern schlüpfen keine Pokémon

Auf der ComicCon in San Diego bestätigte Niantic nicht nur das Evoli Easter-Egg, sondern ließ gleich verkünden, dass sich noch viele weitere im Spiel befinden, die bisher noch vollkommen unentdeckt sind. Zumindest wurden bereits Hinweise zu Dittos Existenz im Quellcode von Pokémon GO gefunden, demnach könnte da etwas dran sein. Auf Reddit werden bereits mehrere Theorien verbreitet. Viele der Vermutungen stehen in Verbindung mit dem alten Spiel Pokémon Snap. Bei diesem Titel musste der Spieler versuchen hervorragende Fotos von wilden Taschenmonstern zu schießen – unter anderem auch von Ditto. Dies war allerdings nicht so leicht, da es sich als Bisasam tarnte. Erst nachdem seine Maskerade durchschaut wurde, offenbarte sich das kleine violette Kaugummi.

Interessante Entdeckungen

Wenn ihr den Pokéball, der das Menü öffnet, gedrückt haltet und anschließend über die Icons mit Pokémon, Items, Shop und Pokédex rüber fahrt, so könnt ihr Farben erkennen, die damals beim Pester Ball verwendet wurden. Der Prester Ball wurde im Quellcode von Pokémon GO noch nicht entdeckt Diese Farben könnten auch representativ für die Pokébälle stehen, die bereits im Spiel zu finden sind. Pokéball (Rot), Superball (Blau), Hyperball (Gelb), Meisterball (Violett).

Es wurde im Quellcode ein Pokédex Eintrag bezüglich Ditto gefunden. Description: Ditto rearranges its cell structure to transform itself into other shapes. However, if it tries to transform itself into something by relying on its memory, this Pokémon manages to get details wrong.

Ditto sollte sich in einen Stein verwandeln und vortäuschen zu schlafen, um Angriffe zu vermeiden. Der Rücken von Kleinstein scheint ein Gesicht darzustellen, welches schläft

Ditto verwendet den selben Ruf, wie Quapsel

Theorien, die noch getestet werden müssten

Taucht ein wildes Bisasam auf, so haltet den Pokéball, der das Menü öffnet, gedrückt und wartet ab, ob es sich bei dem Bisasam vielleicht um ein Ditto handelt

Benutzt diese sechs Pokémon, um gegen ein Bisasam in der Arena zu kämpfen: Glumanda, Schiggy, Pikachu, Kleinstein und Pantimos

Versucht ein Bisasam mit dem Menü-Button zu fangen

Fotografiert jedes wilde Pokémon mit der Kamera im Spiel

Pikachu gibt einen einzigartigen Laut von sich, wenn ihr auf eines tippt. Eventuell steckt hinter einem dieser Pikachus ein Ditto mit unterschiedlichem Sound

Diese Methoden wurden bereits falsifiziert

Sämtliche Interaktionen mit den vier Starter-Pokémon; Glumanda, Schiggy, Bisasam und Pikachu

Einem Pokémon den Spitznamen Ditto geben

Ein Taschenmonster nach Ditto benennen und so entwickeln, dass es die genauen Gewichts- und Größenverhältnisse eines Ditto erhält

Verschiedene Anspielungen aus dem Anime

Vielleicht könnt ihr das Gemeinsinns um Ditto lüften, wir wünschen viel Spaß beim knobeln.