Pokémon in Minecraft: Pikachu & Co. im Klötzchen-Look

Komm, bau sie dir – Findige Modder haben sich den ehemaligen Indie-Hit von Mojang geschnappt und ihre ganze Liebe für das japanische Pokémon Franchise in ein Projekt gesteckt, bei dem Fans vor Freude die eckigen Kinnladen herunterklappen: Pokémon in Minecraft.

Zeichen und Wunder: Pokémon Standalone in Minecraft

Phoenix Projects, ein engagiertes Team aus Modding-Enthusiasten, das schon in der Vergangenheit an einigen Minecraft-Modifikationen arbeitete, hat den Schritt gewagt und für die beliebte Survival-Klotzwelt ein komplettes und eigenständiges Spiel programmiert. Das experimentelle Projekt wurde nun unter dem Namen Pokémon Cobalt & Amethyst, angelehnt an offizielle Editionen des Klassikers, an die Öffentlichkeit übergeben.

Der Singleplayer Map-Build soll alle Features aus herkömmlichen Pokémon-Spielen beinhalten und wartet mit einer komplett neuen Region auf, die ihr stundenlang durchstreifen könnt. Bisher sind 136 einzigartige Taschenmonster verfügbar, die frei nach dem Motto „Komm, schnapp sie dir!“ darauf warten, von euch in winzige Pokebälle gesaugt zu werden. Kurze und nicht unwichtige Zwischenfragen: Sind Pokebälle in Minecraft eckig? Ist das ethisch vertretbar?

Beeindruckend ist bereits die schiere Tatsache, dass ein Standalone-Spiel in Minecraft überhaupt zu modden ist. Doch die kreativen Köpfe hinter Pokémon Cobalt & Amethyst haben darüber hinaus nicht eine externe Mod für ihre Umsetzung verwendet. Sie haben lediglich die Vanilla-Version von Minecraft modifiziert und für Pokémon-Nerds aufpoliert.

Was erwartet euch in Pokémon Cobalt & Amethyst?

Das Spiel entführt euch in das kleine Städtchen Chalet Town, in dem bereits der obligatorische Pokémon-Professor auf euch wartet. Professor Cedar informiert euch darüber, dass Team Tempest, die zwielichtige Organisation, die euch in Cobalt & Amethyst das Leben zur Pixelhölle machen wird, Pläne schmiedet, die Welt in ewige Dunkelheit zu tauchen – natürlich nicht mit euch, denn ihr seid ein Held mit Format!

Über die Seite von Phoenix Projects könnt ihr euch die Mod gratis herunterladen und hoffentlich in aller Ruhe ausprobieren. Nintendo zeigt sich im Regelfall wenig begeistert von Modifikationen und Spielen, die das geistige Eigentum des Großkonzerns neu aufbereiten und könnte den unschuldigen Spaß relativ bald offline nehmen – ihr müsst also schnell sein. Auf der Homepage der Modder findet ihr auch direkt einen passenden Walkthrough, der euch durch die Pokémon Welt in Minecraft führt.