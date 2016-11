Nun startet das erste weltweite Event von „Pokemon: Sonne und Mond“. Präsentiert wird dieses von den Verantwortlichen von Nintendo, The Pokemon Company und Gamefreak. Dazu kommen auch noch die Soundtracks von „Pokemon: Sonne und Mond“. Leider wurden zwei Angriffe im Onlinemodus gesperrt.

Pokemon Sonne und Mond: Erstes Globales Event und Soundtracks erschienen

Es ist noch lange nicht Schluss nach der Veröffentlichung von „Pokemon: Sonne und Mond“. Es werden weitere Nachrichten zu den kleinen Taschenmonstern kommen.

Die Verantwortlichen von GameFreak starteten nun die erste weltweite Mission. Über den Pokemon Global Link kann diese gestartet werden. Alle Spieler unter euch können an diesem Event teilnehmen. Reist einfach zum Festival Plaza und sprecht dort mit der alten Dame am Schlachter. Diese befindet sich im Schloss auf dem Platz. Gemeinsam könnt ihr das Ziel erreichen und mit Zusammenhalt Festivalmünzen gewinnen.

Die Aufgabe in dieser globalen Mission ist es, 100 Millionen Pokemon zu fangen. Natürlich ist dieses Event zeitlich begrenzt. Nur bis zum 12.Dezember 2016 wird dieses stattfinden. Wenn das Ziel, diese Anzahl von Pokemon zu fangen erreicht ist, kann jeder Spieler bis zu 2000 Festivalmünzen gewinnen. Ist es jedoch so, dass das Ziel nicht erreicht wird, bekommen alle Spieler einen Trostpreis von 100 Festivalmünzen. Also macht mir, denn ihr gewinnt auf jeden Fall etwas.

Attacken online gesperrt

Leider wurden auch zwei Attacken für den Onlinemodus gesperrt, da diese zu Spielabstürzen führen können. Hierbei handelt es sich um zwei Unlicht-Attacken. Diese tragen den Namen „Memento-Mori“ und „Abgangstirade“. Durch Aktivierung der Z-Varianten dieser Attacken kam es häufig zu Abstürzen.

Bis das Problem behoben ist, werden diese Attacken von Nintendo gesperrt bleiben. Daher werden die Attacken in keinem Onlinemodus nutzbar sein, weder in Ranglistenkämpfen noch in freien Matches.

Soundtracks zum Spiel

Bei Itunes haben die Fans von Spiele-Soundtracks die Möglichkeit, sich Soundtracks zu „Pokemon: Sonne und Mond“ für einen gewissen Preis anzueignen. Denn es wurde jetzt offiziell die Musik von „Pokemon: Sonne und Mond“ als komplettes Album zum Verkauf bereitgestellt. 169 Lieder umfasst der Soundtrack der Alola-Region. Vor allem tropische Klänge werden dort zu hören sein.

Das gesamte Album kostet 8,99 Euro, aber ihr könnt euch auch jeden Titel einzeln für 0,99 Cent herunterladen.

Was haltet ihr davon? Würdet ihr euch die Soundtracks zu „Pokemon: Sonne und Mond“ kaufen?