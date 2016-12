Leider ist die erste weltweite Mission von „Pokemon: Sonne und Mond“ gescheitert. Nun starten die Verantwortlichen von GameFreak die zweite. An dieser kann in den nächsten zwei Wochen teilgenommen werden.

In dem ersten globalen Event bei „Pokemon: Sonne und Mond“ war es die Aufgabe, eine gewisse Anzahl der kleinen Taschenmonster zu fangen. Dieses wurde mit Festival Münzen belohnt. Leider scheiterte diese erste Mission. Aber nun startet GameFreak einen zweiten Anlauf und gab bekannt, um was es sich bei der zweiten weltweiten Mission handeln wird.

Pokemon: Sonne und Mond – Zweite weltweite Mission gestartet

Um an einer weltweiten Mission teilzunehmen, muss euer Festival-Plaza mindestens Rang 4 erreicht haben. Im Schloss in der Mitte findet ihr eine dunkelhaarige Frau mit bunten Blumenkranz, welche euch über die weltweite Mission aufklärt und euch später die gewonnen Festivalmünzen überreicht. Die nette Dame sollte nicht zu übersehen sein, sie steht direkt am Eingang.

Die neue Mission beginnt für euch am heutigen Tag und endet am 9. Januar 2017. Ähnlich wie schon bei der ersten Mission sollen die Pokémon-Trainer jetzt zusammen eine Millionen Pokémon mit der Insel-Scanfunktion fangen oder besiegen. Wird dieses Ziel gemeinsam erreicht, erhalten alle die Spieler, die teilgenommen haben 2.017 Festivalmünzen. Sollte jedoch diese Mission ein weiterer Fehlschlag wie die erste werden, erhaltet ihr nur 217 Festivalmünzen. Die doppelte Anzahl an Münzen können Spieler unter euch erhalten, welche ihr eigenes Spiel über den Pokemon Global Link-Account verbinden.

Diese Missionen sind Community-Aufgaben, bei denen die Ergebnisse aller Spieler unter euch in der Aktionszeit zusammen gerechnet werden.

Was haltet ihr davon? Und habt ihr schon bei der ersten globalen Mission von „Pokemon: Sonne und Mond“ mitgemacht?