Pokemon Ultrasonne & Ultramond: Nintendo kündigt neue Spiele an

In dem Nintendo Direct vom 6. Juni kündigte Nintendo recht überraschend zwei neue Pokemon-Spiele für den Nintendo 3DS an. Pokemon Ultrasonne & Ultramond heißen die neuesten beiden Teile der Erfolgsreihe und erscheinen weltweit am 17. November diesen Jahres.

Vieles neues erwartet uns

In dem Video, in dem eigentlich das neue Pokemon Tekken DX für die Nintendo Switch vorgestellt wird, zeigen die Verantwortlichen erste Bilder aus den neuen beiden Spielen. An sich sehen diese nach keinen großen Veränderungen aus, bis auf zwei Pokemon, die den legendären Solgaleo und Lunala ähnlich sehen. Aber sie sehen eher nach einer Fusion aus den jeweiligen beiden und dem weiteren mystischem Pokemon Necrozma aus. Solch eine Verbindung hatten wir schon mal bei Pokemon Schwarz 2 und Weiß 2 mit dem Weißem und Schwarzem Kyurem.

Zusätzlich verspricht uns Nintendo, dass es brandneue Handlungselemente und Spielfunktionen gibt, die wir aus Sonne und Mond noch nicht kennen. Weiter sollen auch neue Pokemon den Weg in unser Team finden. Enthüllt wurden aber neben den beiden Titelfiguren keine. Für weitere Informationen sollen wir die Ohren und Augen aufhalten. Was Nintendo aber klar gestellt hat, is die Tatsache, dass die Spiele, nicht wie erwartet, für die Nintendo Switch, sondern nur für den Nintendo 3DS erscheinen werden.

Oldies, but Goldies

Obendrauf gibt es von Nintendo noch die Ankündigung, dass Pokemon Gold und Silber für die Virtual Consone des Nintendo 3DS erscheinen werden. Diese werden die Originalspiele sein und per Kommunikationsfunktion des 3DS auch über Link-Tausch und Link-Kämpfe verfügen. Als Erscheinungsdatum ist der 22. September enthüllt worden.