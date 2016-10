Pokémon: Weitere Remakes laut Game Freak denkbar

Immer wieder erscheinen neue „Pokémon“-Remakes auf unserem Markt. Für den zuständigen Entwickler von Game Freak sind weitere Neuauflagen nicht undenkbar.

Demnächst erscheinen bei uns die zwei neuen Editionen der „Pokémon“-Reihe. „Sonne“ und „Mond“. Zu spielen sind diese für die Nintendo 3DS-Familie.

Uns erwartet eine komplette neue Spielwelt, mit neuen Pokémon. Aber auch mehrere neue Modi. Einer der neuen Modi ist der Battle-Royal-Modus, wo ihr zu viert gleichzeitig gegeneinander kämpfen könnt. Damit ihr herausfinden könnte welches das Stärkste ist.

Junichi Masuda, einer der Entwickler, gibt uns zu verstehen, dass es auch in Zukunft weitere Edition geben wird. Auch über neue Remakes wird wohl intern nachgedacht. Nähere Details zu dem Thema ließ er sich leider nicht entlocken. Sicherlich würden sich viele von euch und auch wir über weitere „Pokémon“-Editionen freuen.

I think the remakes, like Pokémon Fire Red and Leaf Green, is still an approach we’re interested in. With the Virtual Console releases of the original games, specifically there had never been a way to bring those Pokémon over to the latest generation. It had always been that you couldn’t get those Pokémon out.