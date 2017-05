Post Human W.A.R: Indie-Strategie im Early-Access

Wir begrüßen einen skurrilen Indie-Titel aus Frankreich im Early-Access. Post Human W.A.R ist das Debüt von dem Studio Chahut und lässt euch um das Erbe der Menschheit in einer futuristischen Welt kämpfen. Dabei schlüpft ihr in die Rolle von einer der drei Fraktionen. Ihr könnt wählen, ob ihr zu den mutierten Tieren, lebendigen Haushaltsrobotern oder für die erfinderischeren Affen in den Krieg ziehen wollt.

Das Spiel ist ein runden-basiertes Strategie-Spiel, in dem ihr im Online-PvP oder auch alleine eine lokale Kampagne spielen könnt. Dabei bringt es euch einen großen Vorteil, wenn ihr den Champion des Gegners demaskiert und ausschaltet. Hierbei gilt es, den Psycho-Spielchen des Gegners zu durchschauen und euren eigenen Bluff durch zu bringen. Insgesamt gibt es 36 spielbare Einheiten, die ihr verschieden für eure Angriffe und eure Verteidigung kombinieren könnt. Zusätzlich seid ihr in der Lage, das Terrain um euch zu verändern und euch so weitere Vorteile zu verschaffen.

Kühlschrank, Gürteltier oder doch Affen im Anzug?

Seid bereit und schlagt euch auf die Seite von faustkämpfenden Elite-Gürteltieren und pinguinschießende Eisbären, oder von Elektroherden mit italienischem Akzent und fliegenden Kühlschränken mit Frost-Angriffen. Oder eben auf die Seite der Affen in Anzügen und Kimonos. Ein komplett bizarre Welt nach dem Zeitalter der Menschheit wartet auf euch. Das Spiel ist im Steam-Early-Access normalerweise für 14,99 €, momentan aber noch im Sonderangebot für 11,99 € erhältlich.