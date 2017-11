Praey for the Gods: Ankündigung von Closed-Alpha und Release

Nachdem lange Unklarheit herrschte, ob und wann der Titel veröffentlicht wird, gaben die Entwickler nun ein Statement dazu ab.

Das Adventure Praey for the Gods soll laut Aussage der zuständigen Entwickler des No Matter Studios nächstes Jahr erscheinen. Die Zielplattformen sind die PlayStation 4, die Xbox One und der PC. Diejenigen unter euch, die sich auf Kickstarter an dem Projekt beteiligt haben, erwartet vorab zudem noch etwas anderes. Denn ihr könnt an einer geschlossenen Alpha teilnehmen, die allen anderen verwehrt bleibt.

Viele Neuerungen für Praey for the Gods

Viele Elemente von Praey for the Gods wurden überarbeitet, wie es in dem offiziellen Blog des Studios heißt. Unter anderem betrifft das die Steuerung, das Klettern und das Kampfsystem. Ebenfalls wurden die Zwischensequenzen und Trailer des Spiels verbessert.

Angekündigt wurden die Closed Alpha und der Release des Spiels für nächstes Jahr, jedoch solltet ihr mit einem Abstand von 6 bis 9 Monaten rechnen, der zwischen den beiden Versionen des Titels liegt. Schließlich muss noch einiges ausgebessert werden, was am Besten mit dem Feedback aus der Alpha bewerkstelligt wird.

Sollte euch das Ganze überhaupt nichts sagen, könnt ihr euch den Trailer dazu anschauen und einen ersten Einblick ins Game bekommen.