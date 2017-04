Prey: Demo für PS4 und Xbox One angekündigt

*Update* Zelda – Breath of the Wild: Zweite Amiibo-Serie geleakt

*Update* Nintendo hat während der Übertragung der Nintendo Direct nun die kommenden drei Amiibos zu The Legend of Zelda veröffentlicht. Diese sind basieren jeweils auf Link aus Majora's Mask, Twilight Princess und Skyward Sword. Welchen Bonus die Figuren im Spiel bringen werden, ist jedoch nicht gesagt worden. Am 23. Juni werden die kleinen Link-Ableger dann im Handel erhältlich sein. Ursprüngliche Meldung zu den Leaks Durch Amiibos ist es euch in The Legend of Zelda: Breath of the