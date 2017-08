Pro Evolution Soccer 2018: Neuer Trailer und Termin für Demo

Kaum auf der gamescom 2017 angekommen, präsentiert Konami schon den ersten aktuellen Trailer zur Fußballsimulation. Nachdem EA ebenfalls früh das erste Videomaterial zum Gameplay veröffentlichte, trennen sich FIFA und PES in diesem Punkt mit einem Unentschieden. Konami zeigt uns schon jetzt flüssige Spielszenen, Gesichtsanimationen und die Boni für Vorbesteller. Darüber hinaus wurde die erste Demo-Version für Pro Evo 2018 angekündigt.

Demo kommt schön nächste Woche

Bereits in der kommenden Woche sollen hungrige Spieler die erste Demo des neuen Teils ausprobieren können. Ab dem 30. August steht die Testversion für PS4, Xbox One und Xbox 360 zum Download bereit. Für den PC ist leider keine Demoversion angekündigt. Wie in den vergangenen Jahren werden wir auch 2017 wieder auf alte Bekannte treffen. Allen voran steht natürlich Borussia Dortmund als großer Titelverein zum Testen bereit. Darüber hinaus könnt ihr die ersten Spiele mit dem FC Barcelona, AC Mailand, Liverpool, CA River Plate und den Boca Juniors bestreiten. Wer ganz auf Legionäre und Clubfußball verzichten will, dem stehen die Nationalmannschaften von Deutschland, Brasilien und Argentinien zur Verfügung.

PES 2018 auf der Gamescom

Wer nicht bis nächste Woche warten will, um PES 2018 anzutesten, kann bereits auf der gamescom zum Anstoß antreten. In Halle 6/A011 haben die Jungs und Mädels von Konami ihre Zelte aufgeschlagen und einige Konsolen für die Besucher aufgebaut. Als ganz besonderes Schmankerl hat der Publisher für Mittwoch, den 23. August den Besuch von zwei Profis von Borussia Dortmund angekündigt. Zwei Borussen in Köln – ob das gut geht? Mit etwas Glück spielt ihr dort also eine Runde gegen die Coverstars.

In PES 2018 hat Konami das Arsenal an Partner- und Lizenzvereinen noch einmal nach oben geschraubt. Zum schwarz-gelben Ruhrpott-Verein gesellen sich in diesem Jahr der FC Barcelona, der FC Fulham sowie der FC Valencia. Wie unsere ersten Eindrücke vom neuen PES sind, erfahrt ihr in der „Frisch von der Gamescom„-Reihe.