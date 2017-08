Project 1v1: Neuer Hybrid Shooter von Borderlands Machern angekündigt

Borderlands 2: Die komplette Ausgabe bald im Handel!

Tja, das Unvermeidbare ist eingetroffen: Borderlands 2 Game of the Year-Edition kommt in den Handel. Mit an Bord natürlich das Hauptspiel und ALLE bisher veröffentlichten DLCs!!! Ja, ihr habt richtig gelesen. Es ist nicht so üblich, dass DLCs mit dazu gepackt werden (siehe Mass Effect). Eine löbliche Sache eigentlich, ein riesiges Spiel in ein Komplettpaket zu kriegen, zumal der Inhalt 100 Taler wert sind und ihr die GotY-Edition für nur 59,00 Euro (PC 39,00 Euro) ergattern könnt. Eine optimale Gelegenheit für Borderlands-Neulinge, die sich bis heute noch nicht nach Pandora gewagt haben (gibt es die noch?!?!). Für uns "Already"-Borderlands-Fans und Daddler, die bereits auf Level 61 sind und das Spiel mehr als auswendig kennen, ist die GotY-Edition natürlich in gewisser Weise