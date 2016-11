Project Cars: Keine Umsetzung für Nintendo Switch

Schlechte Nachrichten für Simulations- und Rennspielfreunde

Die Nintendo Switch, die Anfang nächsten Jahres das Licht der Welt erblicken soll, erhält voraussichtlich keine Umsetzung der Rennsimulation „Project Cars“ wie die Entwickler von Slightly Mad Studios per Twitter verlauten ließen. Über die Gründe hierfür lässt sich nur spekulieren.

Der Entwickler mit Sitz in London ist seit jeher für seine durchschnittlichen bis guten Simulationen bekannt. Dabei wird das Rennspiel-Genre komplett abgedeckt. Was als Modding-Team begann, wurde durch zahlreiche Umstrukturierungen zu den Slightly Mad Studios, die für Electronic Arts unter anderem die beiden Semi-Simulationen „Need for Speed Shift“ und „Need for Speed Shift 2: Unleashed“ entwickelten. Das erste große Eigenprojekt des britischen Ensembles war „Project Cars“, das mit großem Erfolg, dank zahlreicher gut ausbalancierter Spielmodi, den Sektor der Rennsimulationen aufmischte.

Der Titel sollte vor einiger Zeit bereits als Portierung für die momentan noch aktuelle Konsole von Nintendo, die Wii U, auf den Markt kommen, doch Slightly Mad Studios entschlossen sich spontan, ihrem Aushängeschild keine Chance auf der bald überholten Konsole von BigN zu geben, es bei Umsetzungen auf dem Pc, der Playstation 4 und der XboxOne zu belassen und begründeten dies damit, dass ihr anspruchsvolles Grafikmonster zu viel von der Wii U verlange.

@AwesomePlatter Currently there are no plans for a Nintendo Switch version of Project CARS, sorry. — Project CARS (@projectcarsgame) November 17, 2016

Fans der Racing-Simulation haben jedoch noch keinen Grund, deshalb selbst „slightly mad“ zu werden, denn „Project Cars 2“ befindet sich seit einiger Zeit in der Entwicklung und das britische Studio hat sich bisher auffällig still verhalten, was ein mögliches Duett des Nachfolgers mit der neuen Nintendo Switch anbelangt. Bis zum Frühjahr 2017 ist es noch eine kleine Weile hin und die Konstrukteure von „Project Cars “ könnten die technischen Spezifikationen der neuen Konsole direkt in die Entwicklung mit einbeziehen und allen Liebhabern von Rennspielen auf Heimgeräten endlich das bieten, was sie sich so lang gewünscht haben: „Project Cars“ auf einer Nintendo Konsole.