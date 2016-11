PS4 Pro: Hardware, Preis, Release, Controller – Alles was ihr wissen müsst!

Was erstmals unter dem Namen PlayStation Neo im Gespräch war, wird in Kürze als PS4 Pro in den Läden stehen. Da einige von euch sicherlich ein wenig verunsichert sind, was es mit PS4 und PS Pro so auf sich hat, wollen wir ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Im Folgenden erfahrt ihr alles zur Hardware, Preis, Release, Controller und zu Begriffen wie HDR und 4K.

Was ist die PS4 Pro?

Das mag sich vielleicht ein bisschen komisch anhören, aber die PS4 Pro ist keine neue Konsole. Es ist nur ein Update, welches euch dank aufgewerteter Hardware noch ein bisschen mehr aus den vorhandenen Spielen rausholen lässt. Sozusagen eine PS4.5. Entgegen der PS4 Slim wird die PS4 Pro jedoch nicht alle älteren Konsolen ablösen, sondern parallel zu ihnen existieren. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, welchen Vorteil dies für euch bringen mag. Durch die neue stärkere Hardware könnt ihr sichtbare Performance-Verbesserung von Spielen wahrnehmen. Ob ihr dies überhaupt bei euch Zuhause nutzen könnt, und sich somit die Anschaffung lohnt, wollen wir auf dieser Seite für euch klären.

PS4 vs PS4 Pro – Was sind die Unterschiede?

Der Hauptunterschied zwischen der PS4 und der PS4 Pro liegt in der Hardware. Die PS4 Pro hat nämlich einen schnelleren Prozessor(CPU) und eine kräftigere Grafikarte(GPU). Das hat zur Folge, dass die Entwickler der Spiele vor allem in Sachen Präsentation mehr Möglichkeiten haben. So können bessere visuelle Effekte eingesetzt werden, die Auflösung bis auf 4K hochgeschraubt und ein erweiterter Farbraum, kurz HDR, genutzt werden.

Durch die stärkere Hardware rückt vor allem der Begriff „4K-Gaming“ in der Vordergrund. Die PS4 Pro ist nämlich in der Lage, Spiele in nativen 4K (3840×2160 Pixel) darzustellen, oder in eben diese Auflösung hochzuskalieren. Doch das ist nicht alles, denn zusätzlich könnt ihr mit dem Gerät noch 4K Medien wie Filme auf euren TV streamen. Entgegen der Xbox One S hat die PS4 Pro jedoch kein UHD Blu-ray Laufwerk. Die normale PS4 kann hingegen Spiele nativ oder skaliert nur bis zur einer maximalen Auflösung von 1080p(1920×1080) wiedergeben und manche Fotos und Videos in 4K.

Ist die PS4 Pro eine neue Konsole?

Diese Frage können wir mit einem eindeutigen Nein beantworten. Die PS4 Pro ist keine neue Konsolengeneration. So braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass Spiele eventuell nicht mehr auf eurer PS4 laufen. Heißt im Klartext: Alle PS4 Pro Spiele laufen auch auf der PS4 und umgekehrt. Jedoch werden nicht alle alten PS4 Spiele auch die neuen Features der PS4 Pro nutzen. Zum Start der PS4 Pro werden ganze 30 Spiele optimiert sein, bis Ende 2016 soll die Anzahl hier auf 45 steigen. Zudem werden alle First-Party-Spiele, die 2017 oder später erscheinen, die Möglichkeiten von der PS4 Pro nutzen.

Kann ich meine Speicherstände auf der PS4 Pro nutzen?

Auch die Frage können wir mit einem Ja beantworten. Ihr könnt eure Speicherdaten frei hin und her bewegen. Alles was ihr braucht ist eure PS-ID. Die Userbasis wird hier nicht getrennt.

Können PS4 und PS4 Pro User zusammen spielen, chatten und mehr?

Auch hier braucht ihr keine Angst haben. Alle PS4-Spieler, egal ob PS4, PS4-Slim oder PS4 Pro Besitzer spielen ganz normal im PlayStation Network zusammen. Somit könnt ihr mit der neuen PS4 Pro auch weiterhin mit euren Freunden zum Beispiel Call of Duty zocken.

Wann erscheint die PS4 Pro?

Die PS4 Pro erscheint bei uns in Deutschland am 10.November.

Kann ich die PS4 Pro vorbestellen?

Bisher nimmt Amazon sogar noch Vorbestellungen entgegen, womit ihr euch erstmal keine Sorgen zu machen müsst, dass Sie schon am ersten Tag vergriffen sein wird. Zudem gibt es aktuell auch bei allen großen Elektronik-Händlern wie Media Markt oder Saturn noch die Chance, sich eine PS4 Pro zu sichern.

Was kostet die PS4 Pro?

Wer jetzt glaubt, die Monster-Hardware hat auch einen Monster-Preis, der wird erstaunt sein. Die PS4 Pro kostet zum Start 399 Euro und somit exakt genau so viel wie die ersten Generation der PS4 zu ihrem Start.

Muss ich für die PS4 Pro einen 4K-Fernseher haben?

Nein. Die PS4 Pro könnt ihr ganz normal an allen Fernsehern und Monitoren anschließen, die ihr jetzt schon besitzt. Jedoch werdet ihr ohne 4K-Fernseher wahrscheinlich nicht das volle Potenzial der Konsole nutzen können.

Hat die PS4 Pro einen neuen Controller?

Ja, die PS4 Pro hat einen leicht veränderten Controller. Dieser unterscheidet sich nur in einem Detail von dem aktuellen Modell der Slim-Variante und zwar mit der zusätzlich Mini-Lightbar auf dem Touchpad. Das Pad kann aber auch mit jeder anderen PS4-Version benutzt werden.

Doch was kann nun eigentlich die PS4 Pro und für wen lohnt sich das Upgrade? Mit genau diesen Fragen beschäftigt sich unser zweites Special, welches ihr morgen hier auf ingame.de findet. In der Zwischenzeit schaut euch doch mal unser 4K-Special an, welches alle wichtigen Fragen rund um die neue Auflösung aufklärt.

Doch jetzt seid ihr an der Reihe. Habt ihr noch weitere Fragen zur PS4 Pro, dann lasst sich uns doch in den Kommentaren wissen!