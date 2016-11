PS4 Pro: Liste der optimierten Spiele und Verbesserungen für 1080p und 4K TV’s

Overwatch: Kostenloses „Schnupperwochenende“ Ende November

Wer sich bisher noch nicht so richtig entscheiden konnte, ob er bei Overwatch einsteigen möchte, der hat in der Zeit vom 18.-21. November 2016 die Chance das Spiel kostenlos auszuprobieren. Dabei können die drei Plattformen: PC, Playstation 4 und Xbox One genutzt werden. In Deutschland startet das Test-Wochenende am 18. November um 20:00 Uhr. Ihr habt dabei die Möglichkeit alle bisherigen 22 Helden auf den aktuell vorhandenen 13 Karten zu spielen. Auch alle Game-Modi sind spielbar, wie z.B