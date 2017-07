PS4 Pro nur heute für 346€ abgreifen!

Code Vein: Weiteres Gameplay-Material zum Kampfsystem

Dark Souls ist tot - es lebe Code Vein! Nach dem abrupten Ende der Reihe hat Namco Bandai bereits vor der E3 in Los Angeles einiges zu ihrem neuen Titel innerhalb des Souls-Genres verraten. Das taufrische Video beschäftigt sich mit dem Kampfsystem und macht bereits in den ersten Zügen klar, wie viel Souls in der neuen IP steckt - kurzum: Eine Menge. Code Vein: Virtuose Vampire mit wuchtigen Waffen https://www.youtube.com/watch?v=pIAfYY74-vw Trotz des katastrophalen Tech-Flopps The Surge v