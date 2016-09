PS4 Slim: Preis wird bereits nach unten korrigiert

Noch keine Woche ist sie alt, Sonys neue PS4 Slim. Seit dem 16. September könnt ihr das gute Stück beim Händler eures Vertrauens erstehen. Der empfohlene Verkaufspreis liegt offiziell bei 299 Euro. Die Briten scheint das nicht zu interessieren, bei ihnen geht die Konsole schon für weniger über den Tresen.

PS4 Slim oder PS4 Pro?

Genau fünf Tage ist der Launch der neuen PS4 jetzt her. Für 299 Euro könnt ihr euch die schlanke Hardware mit 500GB Speicher ins Haus holen. Der ein oder andere wartet aber vielleicht lieber auf den etwas wuchtigeren Bruder, PS4 Pro. Diese Neuheit mag zwar etwas teurer sein, kann dafür aber auch mehr.

Während die Slim nach wie vor mit nur 1,84 Teraflops Rechenleistung daher kommt, bietet die Pro zum Beispiel immerhin 4,2. Hinzu kommen noch die 4K-Auflösung und HDR, die die Sache wesentlich schmackhafter und interessanter machen. Auch die verdoppelte GPU und schnellere CPU können sich sehen lassen. Und trotz all dieser Änderungen könnt ihr nach wie vor all eure PS4-Spiele auf der neuen Konsole spielen, denn die 4K-Grafik ist kein Muss. Dagegen ist die Slim eben einfach nur eine schlankere PS4,die euch weniger Strom aus der Steckdose zieht.

Günstiger beim britischen Amazon

Wenn man sich den Vergleich so anschaut, könnte man also durchaus vermuten, dass der Absatz der Slim nicht so stark ist, wie man sich ihn erhofft hatte. Schließlich kommt die leistungsstärkere Variante in nur wenigen Monaten. Dementsprechend haben die Briten den Preis wohl etwas nach unten geschraubt. Das dortige Amazon verlangt nur noch 224 Pfund für die Konsole und bietet dazu kostenlosen Versand innerhalb der Landesgrenzen. Umgerechnet sind das aktuell nur noch etwa 260 Euro. Aber auch die Bundles mit Hit-Titeln wie Fifa 17 sind dort für weniger Geld zu kriegen. Es bleibt abzuwarten, ob der Preis auch bei uns noch nach unten korrigiert wird.

Wie seht ihr das? Steht die PS4 Slim schon bei euch im Wohnzimmer oder steigt ihr lieber direkt auf die leistungsstärkere Pro um? Lasst eure Meinung gerne mal in den Kommentaren!