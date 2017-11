PSN: Amerikanische Spieler können Trophäen nun zu PSN Guthaben machen

Macht eure Trophäen zu Geld

Das Sony Reward-System ist in den USA schon seit längerer Zeit in Betrieb. Jedoch war es für PS3- und PS4-Spieler bisher nicht sonderlich interessant, dieses zu nutzen. Nun könnte sich das ändern, denn der japanische Konzern führt nun ein Punkte System ein, das sich für alle aktiven Gamer lohnen kann. Dabei werden die durch Erfolge generierten Trophäen in Punkte umgerechnet.

Um diese Punkte zu erhalten, muss man lediglich seinen PSN-Account mit dem Sony Rewards System verknüpfen (bisher nur in den USA möglich) und am besten schon einige Trophäen in seiner Zocker-Karriere gesammelt haben. Bronzene Trophäen zählen leider nicht, ab Silber profitiert ihr aber wie folgt:

100 Silber Trophäen bringen 100 Punkte

25 Gold Trophäen bringen 250 Punkte

10 Platin Trophäen bringen 1000 Punkte

Finanziere dein Game durch zocken

Umgerechnet gibt es für 1000 Punke also knapp 10 Dollar PSN-Guthaben. Dieses kann dann beliebig im Playstation Store ausgegeben werden. Des Weiteren könnt ihr mit diesen auch Merchandise wie z.B T-Shirts etc. erwerben. Amerikanische Spieler haben durch erfolgreiches Spielen nun die Möglichkeit, sich nebenbei ein neues Spiel zu finanzieren.

Bisher ist das System nur in den USA verfügbar, ob es nach Deutschland kommen wird und wenn ja, wann ist noch nicht bekannt.