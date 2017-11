PSN: Spiele unter 10 Euro – Diese Deals erwarten euch

Sony in Gönnerlaune – PSN Nutzer profitieren

Der japanische Konzern hat mal wieder die Spendierhosen an und startet eine neue Rabattaktion im PSN Store. Diese lässt euch ausgewählte Spiele für unter 10 Euro erwerben. Dabei handelt es sich aber nicht, um No-Name Games. Für 9,99 Euro könnt beispielsweise „Tomb Raider“ Definitive Edition oder „Mirrors Edge Catalyst“ zu euer Sammlung hinzufügen. Bei einigen diese Angebote erhalten Mitglieder von Playstation Plus einen Sonerrabatt. Die „Unter 10 Euro – Aktion“ läuft bis zum 17. Dezember 2017.

Das Angebot der Woche ist aktuell „Rainbow Six Siege“. Der Shooter wurde um die Hälfte reduziert und ist zu einem Knallerpreis von 19,99 Euro anstatt 39,99 Euro zu haben. Auch Overwatch in der Game of The Year Edition kann ermäßigt erworben werden. So müssen hier anstatt 59,99 Euro, nur noch 29,99 gezahlt werden. Nachfolgend haben wir eine komplette Übersicht der Aktion. Jedoch sind in Deutschland noch nicht alle Spiele mit angepassten Preisen verfügbar.

Die Liste:

Deal der Woche

Promo-Angebot

Spiele unter 10 Euro