PSN Store: Vorschau auf das kommende Update, inkl. Final Fantasy XV

PS Store: Viele günstige Angebote für Mitglieder

Die doppelten Rabatte für PlayStation Plus-Mitglieder gehen heute in die letzte Runde. Erfahrt hier, welche Spiele eine Woche lang günstiger für euch erhältlich sind. PS Store: So viele, tolle Angebote warten auf euch! Angebot der Woche ist diesmal Dark Souls II: Scholar of the First Sin, welches ihr besonders günstig erwerben könnt. Außerdem könnt ihr bis zum 02.Dezember ausgewählte DLCs günstiger erwerben, um euer Spielerlebnis noch weiter zu verbessern. Angebot der Woche: