PSVR: Neue Demos ab heute im PlayStation Store

Neue Demos braucht das Land

Seit bereits mehr als einem Jahr ist die PSVR auf dem Markt. Dabei musste sie leider auch viel Kritik einstecken, dies hält sie trotzdem nicht davon ab, Marktführer in ihrem Bereich zu sein. So war vor kurzem von einer Millionen Auslieferungen die Rede. Heute gab es eine frohe Botschaft für alle, die das VR Headset bereits besitzen oder in Zukunft erwerben möchten. Es gibt ein zweites Paket mit Demo Spielen. Verfügbar ist es ab sofort und enthält folgende Spiele-Demos:

Battlezone

EVE: Valkyrie

Moss

Star Child

The Persistence

Thumper

Tiny Trax

Dino Frontier *

Fantastic Contraption *

Job Simulator *

Raw Data *

Rez Infinite *

*benötigt Playstation Move

Neue Version

Dies unterstützt klar die These, dass PSVR nicht an Bedeutung verliert. Des Weiteren gab Sony bekannt, dass das Modell CUH-ZVR2, über welches wir ebenfalls vor kurzem berichteten auch den Weg in den Westen schaffen wird. Genauere Details dazu werden in Kürze folgen.