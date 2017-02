Psychonauts: The Rhombus of Ruin: Launch Trailer

Am 21. Februar ist es so weit! Psychonauts wahrtet mit einem neuen Teil auf- diesmal für die PlayStation VR. Mit dem Titel The Rhombus of Ruin geht es in einem allein stehenden Kapitel wieder in die Saga von Psychonauts. Es ist das erste VR-Spiel von den Entwicklern der Double Fine Productions. Hier der Launch Trailer für euch:

Was Euch in The Rhombus of Ruin erwartet

Double Fine Productions und Herausgeber Starbreeze Studios schicken euch auf die Mission den ‚Grand Head of the Psychonauts‘ Truman Zanotto zu retten, denn er wurde gekidnapped. Ihr spielt natürlich Razputin Aquato. The Rhombus of Ruin spielt zwischen Psychonauts und Psychonauts 2, ihr habt als Raz gerade den Titel Psychonaut erlangt, als ihr, eigentlich auf dem Weg nach Hause, mit der gesagten Mission – und was das gleich für eine große Mission das ist!- betraut werdet. Lilli Zanotto (Tochter von Truman Zanotto-duh!) ist natürlich auch wieder dabei, sowie Shasha Nein, Coach Oleander und Milla Vodello.

Um euch die weit verbreitete Motion Sickness zu ersparen, werdet ihr während des Spiels die ganze Zeit sitzen, gefesselt ist Raz nämlich an einen Stuhl. Ihr als Psychonaut lasst euch davon natürlich nicht einschränken, immerhin könnt ihr Dinge mit eurem Willen bewegen und zum Entflammen bringen. Das ständige Sitzen wird sich in die Story nahtlos einfügen, so die Entwickler. Die VR ist für Telekinese und dergleichen perfekt, Psychonauts passt also wunderbar dort hinein. Der Rhombus of Ruin ist wie ein doppeltes Bermuda Dreieck – gefährlich und mysteriös hoch 2. Ach und witziger weise heißt „Rhombus“ Raute, also sind es tatsächlich zwei Dreiecke- Clever Double Fine Productions! Wer den guten Truman entführt hat, ist eure erste und spektakuläre Mission herauszufinden.

Wir freuen uns auf den Titel, er wird die Zeit überbrücken, in der wir auf Psychonauts 2 warten, welches 2018 für PS4, Xbox One und PC erscheinen soll.