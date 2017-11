PlayerUnknown’s Battlegrounds : 100.000 gesperrte Konten und neues Update

Fortnite Battle Royale: Mehr Anmeldungen als PUBG

Fortnite Battle Royal ist später erschienen und in vielen Augen eine Kopie von PlayerUnknown's Battlegrounds. Wie kann es also sein, dass Fortnite Battle Royal mehr angemeldete User hat? Über 20 Millionen Spieler Laut eigenen Angaben auf Twitter ist die Spielerzahl des Comic-Titels in den letzten Tagen über 20 Millionen gestiegen. Epic, das Entwicklerstudio, hat damit die Spielerzahl von 17 Million des Dauerrekordbrechers PUBG geschlagen. So ganz kann man die Spiele aber nicht vergle