PUBG: Eigener Steam Rekord gebrochen

Tokyo Game Show: Diese Spiele haben abgeräumt

Auf der Tokyo Game Show werden jedes Jahr wieder verschiedene Awards verliehen. Hier werden die Spiele gefeiert, welche mit ihrer Qualität aus der Masse hervorstechen. So wurde beispielsweise The Legend of Zelda: Breath of the Wild zum Spiel des Jahres gekürt. Welche Titel noch vertreten waren erfahrt ihr in unserer Übersicht. Die besten Spiele des Jahres Mittlerweile ist die Tokyo Game Show vorbei und startet 2018 wieder am 20. September. Tradition der Messe ist es, am Ende verschiede