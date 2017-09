PUBG: Über zehn Millionen Einheiten verkauft

PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) bricht Rekorde wie am laufenden Band. Erst kürzlich landete es beispielsweise auf Platz 1 der am meisten gespielten Titel auf Steam. Gemeinhin gilt es auch als das momentan erfolgreichste Spiel des Jahres 2017 und kann sogar Blockbuster wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild oder Horizon: Zero Dawn in den Schatten stellen. Nun wurde ein neuer Meilenstein erreicht.

Gigantischer Erfolg

PlayerUnknown’s Battlegrounds verkauft sich wie geschnitten Brot und bricht massenweise neue Spieler- und Verkaufsrekorde. In Letzteren hat der Titel von Bluehole Studios einen neuen Meilenstein erreicht. Über satte zehn Millionen Einheiten konnten sich nun insgesamt absetzen. Dies ist vor allem beeindruckend, da sich PUBG noch im Early Access Status befindet und sich deswegen noch in der Entwicklung befindet. Zusätzlich ist das Spiel erst ab März 2017 erhältlich.

Erfolg bleibt ungebremst

Das der Erfolg von PUBG auch in ferner Zukunft nicht einbrechen wird ist sehr wahrscheinlich. Bislang ist der Titel noch in Entwicklung. Es werden also noch viele neue Features hinzugefügt, ehe das Spiel den Status einer Vollversion erreicht. Zusätzlich ist PlayerUnknown’s Battlegrounds momentan auch nur für PC Spieler erhältlich. Eine Version für Xbox One wurde bereits angekündigt und wird die Verkaufszahlen deutlich ankurbeln. Auch PlayStation Besitzer dürften sich auf den Titel freuen. Eine offizielle Ankündigung steht zwar noch aus, dennoch gilt eine Umsetzung für Sonys Konsole als gesichert. So schnell wird der Erfolgszug also nicht entgleisen.