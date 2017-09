PUBG: Werft einen Blick auf den neuen Nebel

PlayerUnknown’s Battlegrounds erhält stetig neue Features. Das Entwicklerteam von Bluehole Studios veröffentlicht in regelmäßigen Abständen neue Updates, welche frischen Wind in den Battle Royale Shooter bringen. Diese Woche erscheint wieder eine neue Version von PUBG. Hier wird unter anderen das neue Nebelsystem eingeführt, welches auch Einflüsse auf das Gameplay hat.

Der Nebel ist endlich da

Noch in dieser Woche erscheint ein neues Update für den überaus erfolgreichen Battle Royale Shooter PlayerUnknown’s Battlegrounds. Schon mehrfach wurde er in der Vergangenheit angedeutet, doch nun ist es offiziell: Die Aktualisierung bringt ein neues Nebelsystem mit sich. Ihr könnt euch also schon in wenigen Tagen in das Getümmel stürzen und die neuen Wettereffekte bewundern. Um das neue Feature den Fans schmackhaft zu machen, hat Entwickler Bluehole Studios einige Screenshots veröffentlicht. Diese zeigen einige Teile der Map und die Auswirkungen des neuen Wettersystems.

Scharfschützen aufgepasst!

Auf den gezeigten Bildern ist zu erkennen, dass der Nebel ziemlich dicht sein wird. Die Art und Weise eurer Strategie im Spiel wird vom neuen Wettereffekt also maßgeblich beeinflusst. So wird es beispielsweise schwer sein Gegner aus der Ferne zu erspähen. Gerade Scharfschützen werden das Spielgeschehen also äußerst Aufmerksam verfolgen müssen. Gleichzeitig könnt ihr die geringe Sichtweite auch ausnutzen und euch leichter durch die Gegend schleichen. Es bleibt abzuwarten, welche neuen Strategien sich die Spieler ausdenken werden.

Hier findet ihr noch einige Screenshots des Nebelsystems: