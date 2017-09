PUBG: wirklich guter Live-Action-Fan-Trailer

PUBG in Real-Life

Heute haben wir etwas neues für das wirklich populäre Battle Royal Game: PUBG (PlayerUnknown’s Battleground). Wir haben einen wirklichen guten Fan-Trailer gefunden. Dieser stammt von einer Gruppe die wir schon von einem anderen großen Projekt kennen.

PUBG schlägt mittlerweile sämtliche Rekorde. Der Battle Royal Modus ist zwar recht simpel zu verstehen aber schwer zu meistern. Insgesamt treten 100Spieler gegeneinander an und versuchen zu Überleben. Zur Waffenauswahl stehen uns dort von Schrotflinte, Maschinengewehr, Bratpfannen, Granaten und anderes tödliches zur Verfügung. Die Bratpfanne ist ein sehr witziges Element in diesem Spiel und wird auch in dem Trailer eine wichtige Rolle finden. Wir wollen euch aber auch nicht zuviel verraten.

Corridor Digital hat ein neues Werk

Die Jungs und Mädels von „Corridor Digital“ haben mal wieder zugeschlagen. Bekannt durch diverse Kurzfilme widmen sich nun PUBG. Wirklich bekannt wurden sie durch ihren Live-Action-Trailer zu GTA-5 in dem Trevor Philipps höchstpersönlich mitspielte. Genauer gesagt der Schauspieler Steven Ogg der Trevor Stimme und aussehen lieh, Steven Ogg ist momentan, unter anderem, in Walking Dead, als Lakai von Negan zu sehen. In dem PUBG-Fan-Made in dem wir unter anderen auch, den ein oder anderen, spielerische Aspekt, wie etwa der Kampf um die Lootboxen, sehen. Wir denken wir haben euch nun lange genug auf die Folter gespannt und zeigen euch einfach diesen wunderbare Werk.