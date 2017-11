Radiant Historia Perfect Chronology: „Time Travel“-Trailer für 3DS Neuauflage erschienen

Gestern erschien ein neuer Trailer zu der 3DS Neufassung des alten RPG-Titels „Radiant Historia“ für den Handheld.

Mit ihrem neuen Trailer geben die Entwickler von Deep Silver und Atlus einen ersten Einblick in das Spiel Radiant Historia Perfect Chronology. Bei dem RPG selbst handelt es sich um eine Portierung des ersten Teils der Reihe, der 2011 für den Nintendo DS auf den Markt kam. Mit dieser Neuauflage könnt ich euch auf neues Gameplay, zusätzliche Story, einen neuen Look des Ganzen und einiges mehr freuen. So wird selbst für die, die den ersten Teil bereits kennen, ein ganz neues Spieleerlebnis geschaffen.

Zurück ins neue Abenteuer mit Radiant Historia Perfect Chronology

So trefft ihr in Radiant Historia Perfect Chronology beispielsweise auch auf eine neue Figur namens Nemesia. Diese bietet neben neuen Hintergrundinformationen zum Spiel auch eine dritte Zeitlinie an, bei der auch wieder unzählige Szenarien vorkommen, die alle unterschiedlich ausgehen können. Doch auch hier bleibt es eure Aufgabe, die magischen Kräfte des White Chronicles zu nutzen und die Welt zu retten

Ebenfalls wurde von den Verantwortlichen bekanntgegeben, dass das Rollenspiel für den 3DS am 16. Februar 2018 erscheinen wird. Der Preis liegt bei 39,99€. Zudem deuteten sie auch an, dass einige Kopien des Spiels mit einem Artbook kommen würden, doch dazu wird es noch mehr Informationen in der Zukunft geben.