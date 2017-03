Rain World: Release-Datum der Schneckenkatze veröffentlicht

Kingsway: Trailer zum Pop-Up RPG

Adult Swim Games bringt euch in diesem Sommer ein RPG der etwas anderen Art. Eure Reise durch Dungeons und Wälder, die Kämpfe mit Monstern und die Organisation eurer Waffen und Items sind in Kingsway nämlich in ein Operation System á la Windows 98 eingebettet. Entwickler Andrew Morrish liefert hier einen ulkigen und nostalgischen Titel ab, dessen Trailer ihr euch einmal ansehen solltet: https://www.youtube.com/watch?v=FBpJdxeguk8 Kingsway: Das Nr.1 Operation System So könnt ihr die v