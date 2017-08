Rainbow Six Siege: Neue Infos zu „Operation Blood Orchid“

Der überaus erfolgreiche Taktik Shooter Rainbow Six Siege erhält mit Operation Blood Orchid schon bald sein neues Update. Publisher Ubisoft hat hierfür vorsorglich alle Informationen zu den neuen Änderungen veröffentlicht. Freut euch auf neue Operator, eine neue Map und kleinere Verbesserungen der Grafik.

Operation Blood Orchid bietet viele neue Inhalte

Operation Blood Orchid steht vor der Haustür und wird bald für alle Rainbow Six Siege Spieler frei zugänglich sein. Ubisoft wird das Update bereits heute noch auf die Testserver des Spiels laden. Am 5. September kann dieses dann von allen gespielt werden. Pünktlich zur baldigen Veröffentlichung hat der französische Publisher die offiziellen Patchnotes veröffentlicht. Neben einigen Behebungen von verschiedenen Bugs, könnt ihr euch beispielsweise auf drei neue Operator freuen. So kommen die polnische Spezialeinheit von GROM Ela Bosak und zwei neue Agenten der S.D.U. dazu. Die beiden letzteren Lesion und Ying und sind für Season Pass Besitzer jetzt schon sieben Tage lang exklusiv erhältlich. Zusätzlich wird es auch eine neue Map geben. In dieser führt ihr Operationen in einem stillgelegten Freizeitpark an der Küste Hongkongs durch. Als einen kleinen Bonus werdet ihr auch neue Blood Orchid Waffen Skins euer eigen nennen können. Diese hören auf die Namen Dynastie, Rote Seide, Weißer Drache und Plinkys Arcade.

Grafische Verbesserungen

Auch Die Grafik hat einige Verbesserungen erhalten. So wurde beispielsweise an der Lichtstimmung geschraubt. Frühere Probleme mit zu hellen Licht bei Einschusslöchern sind nun beseitigt. Auch der Himmel wurde überarbeitet und unterstützt nun HDR. Zusätzlich wurden ein paar Character Models, Gesichtsausdrücke und auch einige Texturen der Map Kafe verbessert.

Eine volle Auflistung der Neuerungen findet ihr auf der offiziellen Seite von Ubisoft.