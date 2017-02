Rainbow Six Siege: „Operation Velvet Shell“: Morgen geht’s nach Ibiza!

Die zweite Season des First-Person-Shooters „Tom Clancy’s Rainbow Six Siege“ startet morgen, 7. Februar. Die Inhalte der Erweiterung „Operation Velvet Shell“ stellten die Verantwortlichen von Ubisoft bereits gestern vor.

Operation Velvet Shell bringt neue Operatoren und Coastline

Im zweiten Jahr nach Erscheinung des Shooters kommen in der ersten Season zwei neue Operatoren und eine Coastline (Mehrspielerkarte), welche dich an die Felsküste Ibizas bringen. Ibiza hat natürlich einiges zu bieten: ein zweistöckiger Partypalast mit Pool, Bars und Ruinen ist der Schauplatz eurer Kämpfe. Die neuen Operatoren der spanischen Spezialeinheit heißen Mira und Jackal (… dies sind die knackigen Abkürzungen, die beiden Herrschaften werden auf der Ubisoft-Seite als Elena María Álvarez und Ryad Ramírez Al-Hassar vorgestellt). Was die beiden Neuen so drauf haben?

Mira ist eine langsamere und schwer gerüstete Defensivspezialistin, neben einer neuen SMG bringt die erste Schrotflinte als Zweitwaffe. Auch als Hauptwaffe kann die Dame eine Schrotflinte für den nötigen Durchschlag tragen. Zu ihren besonderen Skills gehört ein einseitiger Spiegel, mit dem dein Team durch Wände, an die der Spiegel angebracht, wird eure Gegner beobachten und anvisieren könnt- der Gegner sieht euch natürlich nicht. Aber nur der Spiegel ist nicht genug, Mira kann diesen nach der Spitzelei auch sprengen und die Schussbahn ist für euch frei – ein Video von Ubisoft nennt dies ein „nicely-framed murder hole“.

Jackal ist als Gegensatz zu Mira ein Angreifer, durchschnittlich schnell und gepanzert. Ausgestattet werden kann er mit SMGs, Schrotflinten und Sturmgewehren. Auch er kann mit einer Spezialfähigkeit aufwahrten, die das Spiel und die Taktiken sehr spannend und neu gestalten werden: Er spürt Fußspuren auf! Welch treuer Begleiter für euch. Für alle Spieler eures Teams wird die Positionen der Gegner angezeigt und anders als die Pings wird diese Markierung auch nicht verschwinden, hat Jackal sie einmal erschnüffelt. Je nach Alter werden die Fußspuren andersfarbig angezeigt und „red hot bootprints“ zeigen Gegner in direkter Nähe an. Seid ihr gespannt die beiden neuen Operatoren zu testen und in eurem Team einzusetzen?

Neue Inhalte

Die Erweiterung Operation Velvet Shell hält für euch noch weitere Inhalte bereit, etwa neue Waffen-Skins, ein Elite-Set für Rook und ein Menü-Update neben anderen Aktualisierungen der Benutzeroberfläche. Für den Beginn der zweiten Season wird auch die Serverstabilität ausgebaut. Für viele optische Veränderungen soll ebenso das Loot-System überarbeitet werden- Lootboxen mit Items aus dem Spiel bekommt ihr für absolvierte Spiele und wahrscheinlich im Shop. Freut ihr euch über die neuen Inhalte und Aktualisierungen? Ist Rainbow Six Siege immer noch der Taktik-Shooter eurer Wahl ?