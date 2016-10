Red Dead 3: Erste Hinweise zum neuen Spiel?

VIVE X Accelerator for Virtual Reality-Programm geht in neue Runde

Das “VIVE X Accelerator for Virtual Reality-Program“ von HTC startete bereits im August dieses Jahres in den Städten Taipei, San Francisco, Beijing und Shenzhen. Das Programm, welches Unternehmen unterstützen soll die sich mit Virtual Reality beschäftigen, geht nun in eine neue Runde. HTC kündigte gestern an, dass sich Unternehmen noch bis zum ersten Dezember 2016 für das Programm bewerben können. Zudem werden mit dem Wachstum des Programms auch demnächst Städte in Europa unte