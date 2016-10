Red Dead Redemption 2 von Rockstar für Herbst 2017 angekündigt

Die kleinen Hinweise, Gerüchte und Leaks in den letzten Tagen haben ja mehr als angedeutet, dass Rockstar etwas zu Red Dead Redemption ankündigen wird. Heute hat der Publisher dann die Katze aus dem Sack gelassen und via Pressemitteilung den Titel Read Dead Redemption 2 für Herbst 2017 auf PS4 und Xbox One angekündigt. Auch die Webseite zum Titel ist schon online.



Auch eine Ankündigung zum Trailer ist auf der Seite zu sehen. Er wird am 20. Oktober veröffentlicht werden.

Die offizielle Pressemitteilung liest sich wie folgt: