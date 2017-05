Red Dead Redemption 2: Erster Screenshot aufgetaucht

In einem Forum ist nun ein Foto aufgetaucht, dass verdächtig nach einem Screenshot aus Rockstar Games neuem Western-Game Red Dead Redemption 2 aussieht.

Im Bild können wir eine klassische Szene aus dem Wilden Westen erkennen: Im Vordergrund lehnt sich ein Cowboy lässig an, im Hintergrund sehen wir ein Pferd, eine Kirche und weitere Gebäude einer typischen Western-Kleinstadt. Nicht ganz klar wird, ob wir aus einer First-Person-Sicht heraus, oder auf unsere Figur im Vordergrund schauen. Typisch für Red Dead Redemption wäre natürlich die Sicht aus der dritten Person. Es lässt sich also nicht final feststellen um was für ein Spiel es sich hier handeln könnte. Einige Forennutzer sprechen sogar schon von einem Far Cry 5 im Wilden Westen.

Red Dead Redemption 2 – Trailer