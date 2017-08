Red Dead Redemption 2: Keinerlei Hinweis auf eine PC Version

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Der Neue „Western“ von Rockstar erscheint im Frühjahr 2018. Dazu lag vor Kurzem ein neuer Geschäftsbericht vor. Leider ein wenig enttäuschend für die PC-Gamer. Denn in diesem ist nicht die Rede davon, ob wir RDR2 auf dem Rechner erwarten dürfen. Auch Rockstar und Take Two waren bisher darüber nicht sehr gesprächig.

Erst vor wenigen Tagen haben wir ja die niederschmetternde Botschaft erhalten dass RDR2 leider nicht wie geplant im Herbst 2017, sondern erst im Frühjahr 2018 erscheinen wird. Bestätigt wurden die Versionen für Xbox One und PlayStation4. Viele Gamer geben die Hoffnung nicht auf, dass der allseits beliebte Wester-Shooter-Nachfolger auch seinen Weg auf die heimischen Computer gehen wird. Bisher allerdings hat man sich seitens der Entwickler sehr verschwiegen gehalten. So erinnern wir uns zurück an „GTA5“, das eine ganze Zeit gebraucht hat, um auf den PCs dieser Welt Einzug zu finden.

Was einmal klappte

Das Resultat der Verschiebung war aber keinesfalls niederschmetternd. Auch so lange nach dem ungeduldigen Warten wurde die PC Version in Massen gekauft. Ob Red Dead Redemption 2 nun den gleichen Weg beschreitet, bleibt abzuwarten. Denn wie auch schon das berühmte Grand Theft Auto wird Red Dead Redemption 2 einen ausgiebigen Online-Modus bieten. Dieser soll für den langfristigen Erfolg des Games sorgen. Mitgeteilt wurden jedoch schon die sehr realistischen, Erwartungen an das Spiel. So solle der Nachfolger von Red Dead Redemption nicht so viel einbringen wie das seit mehreren Jahren wirklich herausragende laufende Spiel GTAV. Western ist nicht jedermanns Rubrik und die Entwickler wissen das.

Wird man die gleiche Strategie nutzen wie bei GTAV, um nach der Erscheinung nochmal die Verkaufszahlen so richtig durch eine PC Version anzuheizen oder wird uns Rockstar überraschen und zum Release einfach so eine Edition aus dem Hut schütteln? Was meint ihr dazu? Schreibt es uns in die Kommentare.