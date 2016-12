red-dead-redemption-2-spekulationen-um-charaktere-und-den-online-modus-in-umlauf_

Western-Abenteuer nach GTA 5-Formel – Inzwischen ist offiziell bestätigt, dass sich ein Nachfolger des erfolgreichen Erstlings rund um John Marston, den Wilden Westen und die offene Präriewelt in der Entwicklung befindet. Ein bekannter Insider von Rockstar Game hat in den letzten Tagen einige Details zum zweiten Teil des Hillbilly-Epos fallengelassen, die von Seiten der Entwickler bisher weder bestätigt noch dementiert wurden. Die brisanten Infos beziehen sich vor allem auf Gerüchte, die behaupteten, dass es sich bei Red Dead Redemption 2 um ein Prequel handeln soll und auf die Anzahl der möglichen spielbaren Charaktere.

Red Dead Redemption 2: Besser spät als nie

Der Debüttitel der blutigen Western-Serie Red Dead Revolver liegt nun bereits 13 Jahre, der überaus erfolgreiche und beliebte Nachfolger Red Dead Redemption 7 Jahre zurück. Nachdem der kommende Titel darüber hinaus vor einigen Wochen auf den Game Awards 2016 als meist-erwartetes Spiel nominiert wurde, forderten die zahlreichen Fans zurecht weitere Informationen zum Open-World-Spektakel. Die Entwickler haben bisher lediglich versprochen, dass wir mit Red Dead Redemption 2 eine zutiefst emotionale Spielerfahrung erleben werden wie es zeitweise auch der erste Teil schon geschafft hat.

Ein bekannter Insider der Rockstar Games-Szene, der sich bereits für die Enthüllungen zu den brandneuen Inhalten von GTA 5 Online verantwortlich zeigte, sprang in den letzten Tagen in Position, um so einige Infos zum Western-Abenteuer zu leaken und Diskussionen über Spielelemente anzuregen.

Die Spekulationen im Überblick

Der Insider will exklusives Wissen darüber haben, dass es sich bei Red Dead Redemption um ein Prequel zum Erstling handeln soll, also noch vor den Eregnissen des ersten Teils stattfinden wird. In mittlerweile traditioneller Rockstar- und GTA 5-Manier wird sich die Handlung des Spiels des Weiteren auf drei spielbare Charaktere verlagern, die allesamt John Marstons Bande angehören, mit der die Spieler zu Beginn von Red Dead Redemption konfrontiert wurden. Innerhalb der Story werdet ihr also zwischen den Hauptfiguren hin- und herwechseln, um auch im Western-Kracher eine ähnlich dichte Atmosphäre erleben zu können wie in Grand Theft Auto 5.

Spekuliert wird zusätzlich darüber, dass der Online-Modus für Red Dead Redemption 2 nicht bereits zu Release implementiert sein wird, sondern erst einige Wochen oder Monate nach der Veröffentlichung seinen Weg ins Spiel findet. Die Spieler sollen natürlich zunächst die Möglichkeit haben, alle Facetten der Story durchzuspielen und in Ruhe zu genießen, bevor sie sich in die Online-Welt stürzen. Auch diese mögliche Vorgehensweise erinnert an die Erfolgsserie des Publishers.

Der Release für den Nachfolger ist auf die zweite Hälfte des kommenden Jahres festgesetzt und das Spiel wird exklusiv für Xbox One und PS4 das Licht der Welt erblicken.

Abschließend die Fragen an euch: Hat euch das Durchwechseln der Charaktere in GTA 5 und der damit einhergehende Perspektivwandel gefallen? Könnt ihr euch das Feature auch in Red Dead Redemption 2 vorstellen?