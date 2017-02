Redeemer: Announcement Trailer

Entwickler Sobaka bringt in diesem Frühjahr das Top-Down Action Spiel „Redeemer. Violence Awakens“ für Steam und GOG auf den Markt. Nun veröffentlichte Publisher Gambitious Digital Entertainment einen Announcement Trailer, den hier sehen könnt:

Mit Redeemer, Erlöser, Vasily ordentlich austeilen

Als Elite Operator wurdet Ihr von der Waffenindustrie für Infiltrationen, Ermordungen, Erpressung und auch Folter eingesetzt, doch diese Zeiten sind vorbei. Die Waffenindustrie wollte euch loswerden und umbringen, aber nicht mit euch: Vasily! Ihr seid diesem Schicksal entronnen, indem Ihr in ein Kloster in den beschneiten Höhen der Berge Zuflucht gesucht habt. 14 Jahre lang war dann Ruhe, Zeit zum Meditieren, Büßen und auch einen schicken geflochtenen Bart habt Ihr euch wachsen lassen. Aber dann klopft der Feind von damals an die Tür. Die Rache kann also beginnen!

Herrlich überzogen diese Story, nichts wirklich innovatives, aber das ist ja nur der Hintergrund, denn was euch im Spiel dann erwartet ist krasse Action mit einer ordentlichen Portion Gore:

Punch, hack and blast your way through enemies using fists, hammers, fire arms and even the environment.

Ja bidde! Das Spiel bietet euch reichlich Möglichkeiten eure Feinde niederzustrecken, in Stücke zu reißen und wegzufetzen. Benutzen könnt Ihr Messer, Schlagstöcke, Feueräxte, Hämmer und auch Dinge aus der Umgebung kann der gute Mönch Vasily als Waffe verwenden. Erleben werdet Ihr die Kämpfe, aber auch Stealth-Elemente, aus der Top Down Perspektive. Im Story-Modus könnt Ihr die düstere Vergangenheit von Vasily erleben, eine Reise geprägt von Verrat und Rache, so der Publisher.

Braucht ihr noch Box-Training? Dann am in den Arena Mode in dem ihr eure Faustschläge üben und verbessern könnt- gegen Horden von wegspratzenden Feinden natürlich.

Wird der Mönch Vasily mit eurer Hilfe Erlösung erlangen? Zumindest wird er ordentlich mit seiner Vergangenheit aufräumen. Freut ihr euch auf den brutalen Gore-Titel?