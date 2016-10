Resident Evil 7: 18er Freigabe und ungeschnitten in Deutschland

Der siebte Teil von Resident Evil erscheint am 24. Januar 2017. Nun gab der Entwickler Capcom bekannt, dass Resident Evil 7 biohazzard, zum Release in Deutschland, ungeschnitten erscheinen wird. Von der USK hat das Spiel eine 18er-Freigabe erhalten.

Wer es nicht abwarten kann und sich schon einmal einen Eindruck zum neuen Resident Evil machen möchte, kann sich die offizielle Demo “Kitchen“ kostenlos im PlayStation Store herunterladen. Diese erschien am 13.10.2016 exklusiv für die PlayStation VR. Zum Download in Deutschland wird hierfür, aufgrund des Jugendschutzes, eine PlayStation Plus Mitgliedschaft benötigt.

Weitere Details zu Resident Evil 7 biohazard bekannt geworden

Resident Evil 7 biohazard lässt sich sowohl ohne, als auch mit dem PlayStation VR-Headset spielen. Letzteres ist hingegen nur für die ganz mutigen geeignet, was die “Kitchen“ Demo bereits eindrucksvoll zeigt. Capcom gab außerdem bekannt, dass man das Spiel sowohl in deutscher, als auch in englischer Sprachausgabe spielen kann.

Im Rahmen eines Presse-Events, gab Capcom außerdem bekannt, dass die Arbeiten an Resident Evil 7 zu 90 % abgeschlossen sein. Auf dem Presse-Event wurde zudem bekannt gegeben, dass das Spiel, mit der PlayStation 4 Pro, in einer 4K-Auflösung spielbar sein wird.

Somit wird Resident Evil, in einer ungeschnitten Fassung, am 24. Januar 2017 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC erscheinen. Freut ihr euch schon auf Resident Evil 7? Schreibt es uns in die Kommentare!