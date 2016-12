Resident Evil 7 biohazard – Intelligentes Schwierigkeits-System?

„Resident Evil 7 Biohazard“, ein neuer Titel der Horror-Serie, der wieder mit älteren Stärken überzeugen will. Jeder, der die finale Demo „Beginning Hour“ angezockt hat, weiß, dass sich Capcom wieder besonders viel Mühe gegeben hat, uns ein Erlebnis der besonderen Klasse zu bieten. Der Schlüpfer-Sprenger soll, laut Capcom, wieder ein intelligentes Schwierigkeits-System haben. Wenn ihr also oft an einer Stelle ins virtuelle Gras beißt oder ihr es partout nicht über eine bestimmte Etappe hinausschafft, dann wird der Schwierigkeitsgrad automatisch ein Stück heruntergefahren.

Wer nun denkt: „Dadurch wird „Resident Evil 7 Biohazard“ vom Gruselschocker zum Schnarch-Konzert“, irrt gewaltig. Denn an der Horror-Erfahrung soll sich nichts ändern. Doch der Titel soll euch weder unter -noch überfordern.

Resident Evil 7 – Jun Takeuch über das intelligente Härtegrade-Design

Der verantwortliche Executive Producer Jun Takeuch betonte dem offiziellen PlayStation Magazin gegenüber, dass dies nötig sei, um „dir die Möglichkeit zu geben weiterzukommen“. Er sagte zudem, dass es sich bei Resident Evil 7 Biohazard nicht um einen Shooter handelt, was wiederum bedeutet, dass ein Tod nichts Negatives ist. Ihr verliert durch einen Tod ja kein „Leben“ oder euren kompletten Fortschritt. Außerdem wurde ein ähnliches System bei Resident Evil 4 genutzt

Der Entwickler wollte mit „Resident Evil 7“ ein richtiges Horror-Spiel schaffen und ein Teil dessen ist, dass manchmal ein Gegner aus dem Nichts kommt und dich komplett auseinandernimmt. Jedoch soll der Tod nicht künstlich festgesetzt werden. Wenn das Spiel zu leicht wäre, würde es dem Genre „Horror-Survival“ nicht gerecht werden und euch statt zum Gruseln, eher zum Gähnen bringen. Eine gewisse Anzahl an Todes-Sequenzen ist vorgesehen und die Angst um den Tod des Charakters ist ein wichtiger Teil des Grusel-Faktors.

„Resident Evil 7 Biohazard“ wird am 24. Januar des kommenden Jahres für PC, Xbox One und PS4 veröffentlicht. Außerdem bietet euch das Spiel den kompletten Horror in VR.

Was haltet ihr von den angepassten Schwierigkeitsgraden?