Resident Evil 7 – Capcom vs Motion Sickness

Bald ist es so weit, am 24. Januar erhält Campom’s „Resident Evil 7“ seinen Launch. Neben dem Launch auf PC und der Xbox One können die glücklichen Besitzer einer PS VR das komplette Spiel in VR Spielen. Da die sogenannte „Motion Sickness“ ein weit verbreitetes Problem ist, mit dem viele VR-Spiele zu kämpfen haben, könnte auch Resident Evil 7 für manche Spieler zu einem unangenehmen Erlebnis werden. Jedoch möchte euch Capcom mit Resident Evil 7 ein schrecklich schönes Horror-Survial-Game bieten und euch nicht mit „Motion Sickness“ quälen.

Resident Evil 7 – So will Capcom die Motion Sickness umgehen

Manchen Spielern wird beim Spielen in der virtuellen Realität schwindelig oder sie leiden unter Übelkeit. Also sagen die Jungs und Mädels rund um Resident Evil 7 dem bekannten VR-Problem den Kampf an.

Da Resident Evil 7 bezüglich der Spielzeit nicht mit anderen VR-Spielen wie „Robinson the Journey“ oder „Eagle Flight“ vergleichbar ist, sollte die Gefahr für Motion Sickness möglichst gering gehalten werden. In einem kürzlich geführten Interview mit dem zuständigen Producer Masachika Kawata ging dieser Näher auf das Thema ein. Darin erklärte er, was das Team von Capcom gegen dieses Problem unternommen hat und wie sie es umgehen wollen.