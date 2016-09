Resident Evil 7: Capcom will die Führung im VR-Bereich

Wie gewohnt hat der japanische Publisher Capcom seinen Jahresbericht herausgebracht, in dem alles Mögliche über die Entwicklung der Firma zusammengefasst wird. Aber auch speziell die Entwicklung von Resident Evil 7 ist Thema.

Im Jahresbericht 2016 von Capcom spricht Jun Takeuchi, Managing Corporate Officer & Head of Consumer Games Development Division 1, auch ausgiebig über den Entwicklungsprozess des neuesten Ablegers der Resident Evil-Reihe. Dabei spricht er auch ganz offen von den Problemen, die es währenddessen gegeben hatte, aber ebenso von der Ambition, mit diesem Titel die Führung auf dem VR-Markt zu übernehmen.

Eine fotorealistische VR-Erfahrung

„Bei der Entwicklung gab es eine ganze Reihe Komplikationen. Das lag daran, dass wir […] uns dazu entschlossen, das Spiel mit der neuen PlayStation VR kompatibel zu machen“, so Takeuchis Worte. Es hätte keinen Sinn gemacht, das Spiel mit etwas Geringerem als fotorealistischer Grafik auf den Markt zu bringen, die mit Live-Action Filmen mithalten kann. Diese Ansprüche hätten die Entwickler dazu bewegt, von konventionelleren Produktionsmethoden abzusehen, und in neue Richtungen zu denken. So entstand die neue RE Engine.

Das Team musste also die Entwicklung des eigentlichen Spiels mit der Entwicklung der neuen Engine balancieren. Keine leichte Aufgabe, wie auch Lead Programmer of Technology Section Tomofumi Ishida in seinem Beitrag zugab. Bisher hatte Capcom mit der MT Framework Engine gearbeitet, aber den neuen Ansprüchen konnte diese nicht mehr genügen. Mit der neuen RE Engine konnte die Entwicklung nicht nur schneller vorangetrieben werden, sondern auch die hochauflösende Grafik umgesetzt werde, die man sich für VR-Erfahrung in Resident Evil 7 wünschte.

Die Nummer 1 auf dem VR-Markt

Das ist das ehrgeizige Ziel, dass Capcom mit seinem Horror-Titel erreichen möchte. Takeuchi, der schon seit dem allerersten Teil der Serie dabei ist, drückt auf jeden Fall beide Daumen für den Erfolg des siebten Ablegers.

„[…] Wir werden versuchen, mit Resident Evil 7 die Führung auf diesem neuen [VR]-Markt zu übernehmen. Wenn wir es nicht schaffen, in Bezug auf die Spielewelt oder die Technologie zu überzeugen, können wir nicht das innovative Game bieten, dass die Spieler sich wünschen.“

Mit einem verstärkten Fokus auf Angst, will das Team hinter Resident Evil 7 den Spieler „tiefer in die Welt des ultimativen Survival-Horror-Games“ schicken. Wir sind auf jeden Fall gespannt, ob das auch gelingt! Die Trailer und auch die Demos sahen ja schonmal sehr vielversprechend aus. Das Spiel kommt am 24. Januar 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC raus.

Was Produzent Masachika Kawata auf der Gamescom über das Horror-Spiel zu sagen hatte, könnt ihr hier nochmal nachlesen! Ist Capcoms neues Resident Evil für euch ohne Frage eine VR-Erfahrung, die ihr euch nicht entgehen lassen könnt? Oder lasst ihr da vom Horror-Genre lieber die Finger?