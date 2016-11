Resident Evil 7: Collector’s Edition nun auch für Europa

Horror mir Verzögerung. Nachdem vor einer Woche die Collector’s Edition des Horror-Schockers Resident Evil 7 für Nordamerika enthüllt wurde, kommen nun auch wir Europäer in den Genuss der exklusiven Edition für Jäger und Sammler. Wer sich eine der gut ausgestatteten Boxen sichern will, sollte schnell sein, denn Capcom hat angekündigt, dass die Collector’s Edition lediglich in limitierter Auflage zu haben sein wird.

Resident Evil 7 – Quo Vadis?

Bereits die ersten Teaser-Trailer zu Resident Evil 7, das mit dem Untertitel „Biohazard“ daherkommt und daher schon einiges an möglichen Story-Wendungen andeutet, haben uns und hoffentlich auch euch so richtig die Haare zu Berge stehen lassen. Wir sind wir gespannt auf den neuesten Teil aus der prestigereichen Horror-Serie.

Dieser wird uns in die fiktionale Stadt Dulvey, in den tiefen Süden der USA führen, wo wir uns als unbescholtener Bürger Ethan auf die Suche nach der vermissten Ehefrau begeben. In klassischer Resident Evil-Manier erwartet euch auf der Suche allerlei Übernatürliches und selbstverständlich ist auch die mysteriöse Baker-Family aus dem Teaser-Trailer wieder dabei, die schon bei der ersten Begegnung für Gänsehaut gesorgt hat.

#ResidentEvil7: Wir kündigen offiziell die Collector’s Edition an! Alle Infos zu den Inhalten lest ihr im Blog: https://t.co/AYJvu4Ywex pic.twitter.com/MRzqtuCX9J — CAPCOM Germany (@CAPCOM_Germany) 28. November 2016

Inhalte der Collector’s Edition Replika des Baker-Anwesens– rund 20 cm hohe Nachbildung, leider ohne Musik und Lichteffekte wie in der amerikanischen Collector’s Edition „Dummy Finger” – der Finger aus der “The Beginning Hour”-Demo als 16-GB-USB-Stick Survial Pack: Action Set-DLC – nützliche und verwendbare In-Game-Items sowie der herausfordernde “Madhouse”-Schwierigkeitsgrad Fünf Lithographienmit Artworks aus „Resident Evil 7 Biohazard“ Premium-Verpackung. Artbook zum 20. Jubiläum von „Resident Evil“

Variant-Cover für euer Spiel

Resident Evil 7 erscheint am 24. Januar 2017 für die Playstation 4, Xbox One und den Pc und natürlich könnt ihr euch auch die Collector’s Edition zu diesem Termin sichern. Wer wirklich alle Gimmicks und Zusatzinhalte ergattern möchte, sichert sich darüber hinaus die Vorbesteller-Boni. Wenn ihr das Standardspiel bei Amazon vorbestellt, erhaltet ihr obendrauf das Shotgun- und das Burner-Set, mit denen ihr eure Chancen im neuen Survival-Horror-Kracher steigern könnt.

Wir sind schon ganz heiß auf den 24. Januar und hoffen, die Atmosphäre der Teaser im ganzen Spiel zu spüren zu bekommen. Seid ihr dabei?