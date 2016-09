Resident Evil 7: Das könnt ihr mit den Münzen anfangen

Nachdem erstmals die Inhalte der unterschiedlichen Packs fürs kommende Resident Evil 7 veröffentlicht wurde, hat man sich gefragt: was hat es eigentlich mit dieser Münze im Recovery Set auf sich? Die jetzt hochgeladene Produktbeschreibung von Microsoft klärt auf.

Ein paar Wochen ist es her, da haben wir euch über die Vorbesteller-Pakete aufgeklärt. Bei Resident Evil 7 stehen euch nämlich drei Varianten zur Auswahl, die unterschiedlich stark ins Sparkonto einschlagen. Neben der Standard-Version, die neben dem Hauptspiel auch ein besonderes PS4-Thema enthält, gibt es auch die Day 1 Survival Edition und die Deluxe Edition, die beide ein sogenanntes „Survival Pack: Recovery-Set“ enthalten. Ein einziges Item daraus hat für Fragezeichen über den neugierigen Gamer-Köpfen gesorgt: die mysteriöse Münze.

Unkonventionelle Verteidigungsstrategie

Neben den bereits altbekannten Heilgegenständen bekommen wir also auch eine Münze geliefert. Aber was soll das Ganze? Was soll man in einer Situation, in der man sich gegen menschenfressende Wesen zur Wehr setzen soll, mit dem kleinen Stück Metall anfangen?

In der Produktbeschreibung des Microsoft-Stores steht dazu folgendes:

„Verteidigungs-Münze: Bewahre sie in deinem Inventar auf, um deine Verteidigung leicht zu erhöhen.“

Wie genau sie zur Verteidigung beitragen soll, mag einem vielleicht nicht ganz klar sein, aber gerade in Spielen muss ja nicht alles absolut logisch und rational von statten gehen oder? Neben dieser Verteidigungs-Münze gibt es scheinbar noch weitere Varianten. Man kann also getrost davon ausgehen, dass man sich mit ihnen noch weitere kleine Boni sichern kann, solange man sie schön im Inventar aufbewahrt.

Resident Evil 7 wird am 24. Januar 2017 für PlayStation 4, Xbox One und den PC in den Handel kommen. PlayStation-Spieler, die den Hardcore-Nervenkitzel suchen, können sich außerdem auf vollen VR-Support freuen und die düstere Umgebung aus nächster Nähe erkunden. Capcom hat sich auf jeden Fall größte Mühe gemacht, den Neugierigen ein VR-Horror-Erlebnis der Extraklasse zu liefern. Wäre das was für euch? Schreibt es in die Kommentare!