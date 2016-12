Resident Evil 7 – Demo-Gameplay in nativem 4K

Resident Evil 7 Biohazard, einer der wohl meist erwarteten Horror-Titel für 2017, wurde uns bereits mit einer Demo schmackhaft gemacht. „The Beginning Hour“ heißt das gute Stück, welches bestimmt schon von dem ein oder anderen unter euch getestet wurde. Auch die PC-Version wurde vor einigen Tagen auf Steam mit dieser Demo bereichert. Passend zum Demo-Release erreichte uns kurze Zeit später ein Gameplay-Video, welches euch den Horror in messerscharfer 4K-Auflösung präsentiert.

Die Demo-Version gibt euch einen kleinen Eindruck dessen, was euch im finalen Spiel bevorsteht. Das erste was hierbei auffällt: Die First-Person-Perspektive! Capcom kehrt auch Spiel-technisch wieder zu alten Stärken zurück, so wurde aus dem actiongeladenen Gemetzel wieder ein knifflig-gruseliges Survival-Schocker-Spiel, welches euch sicher den ein oder anderen Adrenalinkick beschert. Und gerade das ist es, was Fans des Horror-Genres sehen und spüren wollen.

The Beginning Hour gibt euch außerdem die Möglichkeit, euch erst einmal mit der First-Person-Perspektive und vielleicht einer VR-Brille vertraut zu machen, bevor das richtige Spiel startet.

Resident Evil 7 – „The Beginning Hour“ zeigt sich in 4K-Gameplay Video

Nun zum Video, denn das hält neben ausführlichem Gameplay auch eine native 4K-Auflösung bereit. Falls ihr einen leistungsstarken PC besitzt, habt ihr die Gelegenheit, sowohl die Demo als auch die finale Version in 4K-Auflösung zu zocken. Stellt euch also schon mal auf ein messerscharfes Horrorerlebnis ein, das sich gewaschen hat. Wie genau das Ganze aussieht, zeigt euch ein frisch veröffentlichtes Gameplay-Video. Dieses solltet ihr aber lieber nur sehen, wenn ihr die Demo des Horror-Spiels bereits getestet habt – Spoiler Alert.

Habt ihr Nerven aus Drahtseilen und freut euch auf Resi 7?