Resident Evil 7: DLC mit Chris Redfield angekündigt

Resident Evil 7 Biohazard-Spieler werden bald in der Lage sein, mit einem vertrauten Gesicht zu agieren. Im nächsten herunterladbaren Add-on-Titel wird Chris Redfield dabei sein – einer von zwei spielbaren Hauptfiguren aus dem ursprünglichen Resident Evil und einigen Fortsetzungen. Die neue Episode wird den Titel Not A Hero tragen.

Teaser-Sprüche und Bilder auf Twitter

Not a Hero wird in diesem Frühjahr erscheinen, wie Capcom heute bestätigt hat. Mit den Worten “Who or what is he chasing? Find out soon in this separate story” wurde der DLC in einem Tweet beworben.

Achtung, Spoiler