In einer Woche ist es endlich soweit und „Resident Evil 7“ wird endlich veröffentlicht. Doch auch hierbei zeigt sich das Internet mal wieder als Fluch und Segen. Derzeit sind nämlich schon einige Versionen in den Umlauf gekommen. Das ist nicht verwunderlich, denn schließlich darf beispielsweise die Presse im Hintergrund schon fleißig testen. Doch scheinbar sind einige Vorab-Version des Spiels auch so schon in den Umlauf geraten. Was folgt kennen wir Spoiler nur allzu gut – Stream, Bilder und Videos. Im Klartext: Jede Menge potenzielle Spoiler!

Somit gilt für alle Leser in dieser Stelle jetzt auch: Achtung Spoiler-Gefahr! Am 24. Januar erscheint der neuste Teil der Gruselreihe von „Resident Evil“. Mit „Resident Evil 7“ soll der alte Standard zurückkommen, jedoch mit einer Besonderheit. Das komplette Spiel kann in VR gespielt werden, welches den Grusel und Gänsehaut-Faktor noch erhöhen soll. Das Spiel ist noch nicht mal auf dem Markt und wurde schon Live gestreamt, Bilder veröffentlicht oder Videos, aber auch in Chats und Foren andere gespoilert.

Resident Evil 7: Erste Spoiler geistern im Netz umher

Nun tauchte auch dieses Foto auf, welches von ThisGenGaming gepostet wurde. Auf diesem Bild ist eine Statistik zu sehen, welche am Ende von „Resident Evil 7“ zu sehen ist. Capcom sagte das Gameplay wurde von 15-20 Stunden dauern. Nur sieht man in der Statistik deutlich, dass es auf der Schwierigkeits-Stufe Normal schon in 10 Stunden durch gespielt werden kann. Natürlich kommt es darauf an, wie empfindlich ihr bei Horror-Spielen seid. Sollte euch das Ganze also doch näher gehen,werdet ihr mit Sicherheit deutlich länger brauchen.

In der Statistik ist ebenfalls zu sehen, wie oft der nette Herr „Mr Everywheres“ auftaucht oder auch wie viele Antike Münze im Spiel versteckt sind und noch einiges mehr. 10 Spielstunden sind schon einiges für ein Horrorspiel, wenn man sich leicht erschrecken lässt.

Doch das nicht noch lange nicht alles denn wer sich gerade auf Reddit oder NeoGAF rumtreibt wird schnell feststellen das der neuste Resident Evil-Teil dort in aller Munde ist.

„Resident Evil 7“ erscheint in der kommenden Woche am 24. Januar und ist für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.

Was haltet ihr davon? Habt ihr euch schon Spoiler zu „Resident Evil 7“ gesehen oder durchgelesen?