Resident Evil 7: Escape Room Events zum Horror-Schocker in ganz Deutschland

Fallschirmspringen und Minigolf sind so 2016! Wer das atemberaubende Action-Spektakel der Superlative im echten Leben sucht, folgt in letzter Zeit dem Trend und begibt sich mit Freunden in einen der neuartigen Escape Rooms. Die Aufgabe: Dem mit Rätseln gespickten Raum so schnell wie möglich entfliehen, dabei eine Menge Spaß haben und Adrenalin durch den Körper jagen. Die Resident Evil 7-Entwickler von Capcom haben sich gedacht: „Da setzen wir noch einen drauf“, und kündigten an, zum Release des neuen Titels, der gruseliger denn je an den Start geht, mit den Machern der Events zusammenzuarbeiten.

Flucht vor der Baker Family – mitten in Hamburg, Köln und Co.

Escape Rooms erfreuen sich bei Adrenalinjunkies und Rätselfreunden immer größerer Beliebtheit. Ihr werdet allein oder mit Freunden in einen verschlossenen Raum gesperrt und bekommt einen Countdown an die Hand. Es liegt an euch, die zahlreichen Rätsel und Kombinationen, die euren inneren Sherlock Holmes ans Tageslicht holen, zu lösen und in Rekordzeit zu entkommen. Wer es nicht schafft, darf sich den Rest des Tages schlecht fühlen, während er den Gewinnern beim Cocktails-Schlürfen zusehen muss.

Heute hat nun Capcom angekündigt, dass sie zusammen mit TeamEscape, die Verantwortlichen hinter der neuen Art von Event-Design, einige neue Escape Rooms in mehrern deutschen Großstädten einrichten wollen. Der Clou: Das Ganze wird im Resident Evil-Stil geschehen. Die offizielle Pressemitteilung von Capcom verspricht so einigen Spaß:

Capcom, einer der weltweit führenden Entwickler und Publisher von Videospielen, und der deutsche Escape Room-Marktführer TeamEscape geben passend zur Veröffentlichung des mit Spannung erwarteten Gaming-Highlights RESIDENT EVIL 7 biohazard eine strategische Zusammenarbeit bekannt: Die Spannung und einmalige Atmosphäre des Videogames Resident Evil 7 wird 2017 als Live Escape Game in mehreren deutschen Städten ganz real erlebbar. Das Live Escape Game lässt seine Teilnehmer fordernde Rätsel ganz im Stil von Resident Evil lösen – und dabei mehr über die Geschichte der mysteriösen Baker-Familie aus Resident Evil 7 erfahren. Doch nicht nur Fans kommen so auf ihre Kosten – das immersive Horror-Erlebnis wird so auch für eine breite Masse erfahrbar. Den Anfang der Kooperation werden Anfang 2017 die Locations von TeamEscape in Hamburg und Köln machen, weitere Räume in Deutschland folgen. Die genauen Termine werden in den kommenden Wochen auf der offiziellen Website unter teamescape.com/residentevil enthüllt.

Der deutsche Marketing Manager bei Capcom lässt in diesem Zusammenhang verlauten, dass sich das Escape Room-Erlebnis perfekt dazu eignet, es mit dem Resident Evil Flair zu verbinden. Rätsel, winzige Räume und packender Horror lassen sich so ausgezeichnet mit dem Konzept der Event-Designer kombinieren. Auch diese äußerten sich freudig erregt über die Kooperation:

Die Parallelen von Live Escape Games und Videospielen liegen auf der Hand: Menschen werden in andere Welten entführt, vergessen den Alltag für eine gewisse Zeit und erleben spannende Geschichten und Abenteuer. Daher bietet sich natürlich eine Zusammenarbeit mit Capcom mehr als an. Gerade Resident Evil 7 biohazard ist mit seinem besonderen Setting, seiner einzigartigen Atmosphäre und einer augesprägten Rätselaffinität perfekt geeignet für Escape Rooms. Wir freuen uns darauf, Resident Evil-Fans für unsere Live Escape Game-Erlebnisse begeistern zu dürfen und sind stolz, einen solchen Spieleklassiker im realen Leben umsetzen zu können

Resident Evil 7 biohazard erscheint am 24. Januar 2017 ungeschnitten in Deutschland. Wir freuen uns auf das Spiel und werden bei Möglichkeit sicher einen der besonderen Escape Rooms ausprobieren. Horror- und Knobelfans oder diejenige, die lediglich den speziellen Kick suchen, sollten Ausschau halten, denn möglichweise wird das Arsenal an Escape Rooms im Resident Evil-Stil auch in eurer Stadt ein Gastspiel feiern.

Könnt ihr den Bakers entkommen und überleben?