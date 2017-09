Resident Evil 7: Gold Edition mit Zoe-Episode angekündigt

Nach rund einem Jahr Verzögerung können Horror-Fans in Kürze den letzten DLC zum Capcom-Kracher Resident Evil 7 genießen. Am 14. Dezember 2017 geht die kostenlose Errweiterung „Not a Hero“ an den Start und zur Freude aller Resident Evil-Fans wurde nun eine Gold Edition des siebten Teils angekündigt, die nicht nur sämtliche Zusatzinhalte vereint, sondern auch ein Extra-Kapitel rund um Zoe Baker liefert. Sie soll zeitgleich mit dem neuen DLC in den Verkauf starten, hat für Europa jedoch noch keine Bestätigung erhalten.

Die Feiertage kommen – der Horror beginnt erneut

Wer noch nicht in den Genuss des einzigartigen Schockers gekommen ist, hat mit der Gold Edition bald die Möglichkeit, die beiden DLCs „Verbotenes Filmmaterial 1“ und „Verbotenes Filmmaterial 2“ nachzuholen, die euch in ein perfides Spiel mit dem Sohn der Baker-Family schicken. Pünktlich zur Gratis-Erweiterung „Not a Hero“ enthält das goldene Package darüber hinaus eine Episode, die sich voll und ganz mit der lange verschollenen Baker-Tocher Zoe auseinandersetzt. Wer also frühzeitig in den Weihnachtsurlaub gehen kann und sich vor den Festtagen bis zum Äußersten ekeln und gruseln will, der bekommt ab dem 14. Dezember jede Menge Resident Evil frei Haus – und das zu einem guten Preis.

Zum Release soll die God Edition mit rund 41€ zu Buche schlagen. Habt ihr bereits die anderen Inhalte des siebten Teils gekauft, könnt ihr die frische Episode mit dem vielversprechenden Titel „End of Zoe“ für 11€ separat nachbestellen. Haltet die Vorfreude jedoch noch ein wenig bei euch, denn bis dato ist die komplette Version nur für den japanischen Markt bestätigt. Traut man der bisherigen Firmen-Policy von Capcom, können wir allerdings davon ausgehen, dass die Gold Edition zeitnah auch für Europa angekündigt wird.